लातूरचे प्राथमिक शिक्षक खोसेंना केंद्र शासनाचा बेस्ट टीचर ऍवॉर्ड !

राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी संपूर्ण भारतातून केवळ प्राथमिक शिक्षकांची निवड करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातून केवळ तीन शिक्षक निवडले. श्री. खोसे त्यापैकी एक आहेत.

बार्शी (सोलापूर) : येथील शंकरराव निंबाळकर अध्यापक विद्यालयाचे विद्यार्थी, प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले उमेश रघुनाथ खोसे (Umesh Khose) यांना केंद्र शासनाच्या वतीने देण्यात येणारा नॅशनल आयसीटी बेस्ट टीचर ऍवॉर्ड 2018 (National ICT Best Teacher Award 2018) जाहीर झाला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर दिला जाणारा पुरस्कार मिळाल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक क्षेत्रात कौतुक होत आहे. (Umesh Khose, a primary school teacher from Latur, received the Central Government's Best Teacher Award)

हेही वाचा: मराठा आक्रोश मोर्चा! दोन खासदार, सात आमदार अन्‌ महापौरांविरुद्ध गुन्हा

श्री. खोसे हे 2004-06 मध्ये बार्शीच्या शंकरराव निंबाळकर अध्यापक विद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. प्राथमिक शिक्षक म्हणून 2007 पासून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,जगदंबा नगर, कडदोरा, तालुका उमरगा येथे सध्या कार्यरत आहेत. त्यांचे मूळ गाव माथेफळ (ता. जि. लातूर) असून बारावीपर्यंत मुरुड येथे शिक्षण झाले आहे. राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी संपूर्ण भारतातून केवळ प्राथमिक शिक्षकांची निवड करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातून केवळ तीन शिक्षक निवडले. श्री. खोसे त्यापैकी एक आहेत.

भारत सरकारने (Government of India) त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांची निवड राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी केली. श्री. खोसे हे उपक्रमशील शिक्षक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या बोलीभाषा व तंत्रज्ञान उपक्रमास राज्य स्तरावर पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. त्यांनी राज्य तसेच राष्ट्रीय स्तरावर संशोधन लेख सादर केलेले आहेत. जीवनगौरव राज्यस्तरीय मासिकाचे उस्मानाबाद जिल्हा संपादक म्हणूनही ते काम करतात. महाराष्ट्र पॅनेलच्या माध्यमातून हजारो शिक्षकांना तंत्रस्नेही बनवले आहे. त्यांची आतापर्यंत पाच पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत.

हेही वाचा: पंढरपुरात आषाढी वारीत 17 ते 25 जुलैपर्यंत संचारबंदी !

कोरोना (Covid-19) काळात लॉकडाउनमध्ये (Lockdown) त्यांनी 365 दिवस ऑनलाइन, ऑफलाइन शाळा सुरू ठेवली. स्वतः शाळेची वेबसाईट तयार करून शिक्षण अविरत चालू ठेवले तसेच जिल्हा व राज्यस्तरावर मार्गदर्शक म्हणून देखील काम करतात. आतापर्यंत त्यांनी शाळा सिद्धी, बाल रक्षक, राज्य तंत्रस्नेही, दीक्षा ऍपवर शैक्षणिक साहित्य निर्मिती केली आहे. शाळाबाह्य मुलांसाठी कार्य केले असून त्यांना आदर्श शिक्षक, उपक्रमशील शिक्षक, जीवन गौरव, महाराष्ट्र गौरव, वेगवेगळ्या संस्थांचे राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. या यशाबद्दल श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ बार्शीचे अध्यक्ष डॉ. बी. वाय. यादव यांच्यासह संस्था पदाधिकारी तसेच अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दीपक गुंड यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.