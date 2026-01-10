Education News: उपळे दुमाल्यात अनोखा प्रयोग; ‘भोंगा’ वाजताच मुले बसतात अभ्यासाला

Study Horn Improves Study Discipline: उपळे दुमाला (ता. बार्शी) गावात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीपासून 'अभ्यासाचा भोगा' असा अभिनय उपक्रम सुरू केला आहे. पहाटे पाच वाजता आणि सायंकाळी ७ वाजता अशा दोन पेलो हा भोगा गातात वाजकिय जातो..त्यामुळे मुले अभ्यासाला बसतात. जिजामाता शिशुसंस्कारचे शिक्षक महेश बुरगुटे व अमोल बाकले यांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाला विद्यार्थी, पालक व ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला,.Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला काळे कपडे का घातले जातात? कारण ऐकून थक्क व्हाल!.उपले दुमाला गावातील लोकसंख्या साधारण ६ हजारांहून अधिक आहे. मुलांमध्ये वाढतो सोशल मीडियाचा प्रभाव रोखण्यासाठी आणि अभ्यासाची गोडी निर्माण व्हावी या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू केला आहे. गावातील मध्यवर्ती ठिकाणी हा विशेष तयार करण्यात आलेला भोगा बसविण्यात आला आहे. दोन्ही वेळी गावातील विद्यार्थी आळीपाळीने या इलेक्ट्रिक भौम्याचे बटण दाबून त्याचा आवाज करतात, त्यानुसार पालकांना समजून मुलांना अभ्यासाला बसण्याची सूचना मिळते..विद्याध्यामध्ये अभ्यासाची गोडी, शिस्त लागावी तसेच सोशल मीडियाच्या विळख्यामध्ये अडकलेली लहान मुले, विद्यार्थी यांना बाहेर काढण्यासाठी याचा उपयोग होत असल्याचे पालक सांगतात, दररोज संध्याकाळी सात वाजता व पहाटे पाच वाजता अभ्यासाचा भीगा वाजवला जाती. भौगा वाजताच माता पालक घरातील टीव्ही, मोबाईल, मनोरंजनात्मक साधने बंद करून अभ्यासपूर्ण वातावरण निर्माण करून देतात. विद्यार्थी सलग दोन तास अभ्यास करतात. पहाटे पाच वाजता पुन्हा एकदा भोगा वाजवला जातो आणि विद्यार्थी अभ्यासास बसतात, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नियमितता शिस्तबद्धता व अध्ययनाची सवय निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे..Snack Tourism 2026: खवय्यांसाठी नवा ट्रेंड! 2026 मध्ये स्नॅक टुरिझमचा नवा फंडा होणार हिट, नेमका काय विषय....अभ्यासाचा भोंगा वाजला की मुले उस्फूर्तपणे अभ्यासाला सुरवात करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्वयंशिस्त निर्माण होऊन गुणवत्ता वाढण्यासाठी प्रयत्न होणार आहे. संस्कारक्षम पिढी घडण्यासाठी तसेच शिक्षणाचे महत्त्व रुजविण्यासाठी असे विधायक उपक्रम प्रत्येक गावात सुरू करणे गरजेचे आहे. -ज्ञानेश्वर तांबारे,पालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.