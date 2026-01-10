सोलापूर

Education News: उपळे दुमाल्यात अनोखा प्रयोग; ‘भोंगा’ वाजताच मुले बसतात अभ्यासाला

Solapur Uple Dumala Education News: सोलापुरातील उपळे दुमाला या गावात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीपासून 'अभ्यासाचा भोगा' असा अभिनय उपक्रम सुरू केला आहे.
Study Horn Improves Study Discipline: उपळे दुमाला (ता. बार्शी) गावात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीपासून 'अभ्यासाचा भोगा' असा अभिनय उपक्रम सुरू केला आहे. पहाटे पाच वाजता आणि सायंकाळी ७ वाजता अशा दोन पेलो हा भोगा गातात वाजकिय जातो.

