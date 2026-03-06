Manoj Ramchandra Patil Success Story : पहिल्यांदाच यु.पी.एस.सी.परीक्षेत दुष्काळी जालीहाळचा मनोज पाटील उत्तीर्ण

मंगळवेढा : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या निकालामध्ये तालुक्याच्या दक्षिण भागातील दुष्काळी जालीहाळ गावातील मनोज रामचंद्र पाटील विद्यार्थ्यांनी 493 क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला. त्याच्या निवडीनंतर जालीहाळ गावात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होणारा तो पहिला विद्यार्थी असल्याने जल्लोष साजरा करण्यात आला. .दुष्काळी ओळख असलेल्या जालीहाळ गावातील बहुतांश लोकांना रोजगाराचे प्रभावी साधन नसल्यामुळे ऊस तोडणी साठी अन्यत्र ऊस तोडणी हंगामात स्थलांतरित व्हावे लागते. असलेल्या जमीन धारकाला पाण्याच्या शाश्वत स्रोत नसल्यामुळे अनेकांनी जमिनी सोलर कंपनीला दिल्या. गावामध्ये पहिली ते चौथीपर्यंतच प्राथमिक शिक्षणाची सोय आहे. त्यामुळे या गावातील तरुणांनी स्पर्धा परीक्षेचा मार्ग निवडला अनेक तरुण सध्या मंत्रालय व अन्य ठिकाणी चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत अशा परिस्थितीत या गावातील मनोज रामचंद्र पाटील यांची प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सोलंकरवाडी येथे झाले तर माध्यमिक शिक्षण लक्ष्मीदेवी विद्या मंदिर रड्डे या ठिकाणी झाले तर महाविद्यालयीन शिक्षण संगमेश्वर महाविद्यालय सोलापूर येथे झाले तर अभियांत्रिकी शिक्षण गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संभाजीनगर येथे झाले त्यानंतर त्यांने स्पर्धा परीक्षेतून अधिकारी रुपातून आपलं करिअर घडवण्यासाठी गेली चार वर्षे त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी तयारी करत त्यामध्ये तो सहाव्या प्रयत्नात यशस्वी झाला. .पिंपरी वर्धापनदिन चौगुले शिक्षण महापालिका शाळा.अभ्यासासाठी त्यांनी पुणे व दिल्ली या ठिकाणी या परीक्षेची तयारी केली. वैकल्पिक विषयासाठी दिल्लीच्या हमदर्द इन्स्टिट्यूट मध्ये क्लास लावला. दररोज आठ ते दहा तास अभ्यास करत त्याने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाला. सध्या तो मंत्रालयातील कौशल्य विकास विभागात सहायक सल्लागार म्हणून चार महिन्यापासून कार्यरत आहे. त्याचे वडील सेवानिवृत्त शिक्षक असून त्याच्या यशाबद्दल सुरेश कोळेकर, माजी सरपंच सचिन चौगुले, श्रीमंत पाटील, बसवंत पाटील, रवींद्र पाटील आदीसह ग्रामस्थातून अभिनंदन होत आहे आपल्या यशानंतर मनामध्ये जिद्द आणि चिकाटी व त्यासाठी तयारी ठेवल्यास चांगले यश मिळू शकतो लहान लहान गोष्टी पासून मोठ्या गोष्टी शिकता येतात वडिलांनी दिलेल्या पाठबळामुळे मी ती परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकलो आणि त्यांच्यामुळे मी अधिकारी झालो अशा शब्दात मनोज पाटील याने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली..माझ्या मुलाची कष्ट व कठोर मेहनत करायची जिद्द होती चौथी व सातवी शिष्यवृत्तीत जिल्हा गुणवत्ता यादीत आला शिवाय दहावीमध्ये तालुका प्रथम देखील आला त्याची बुद्धिमत्ता बघून त्याला आम्ही अधिकारी बनवायचं स्वप्न बाळगले त्यासाठी त्याला आम्ही पाठबळ दिले रात्री लवकर झोप म्हणून आम्ही त्याला तणावत होतो म्हणून तो आम्ही झोपल्यानंतर पहाटेपर्यंत अभ्यास करत होता आणि तो अधिकारी झाल्याचे बघून आम्हाला समाधान वाटलं ग्रामीण भागात देखील गुणवत्ता असलेले विद्यार्थी आहेत त्यांना पाठबळ देण्यासाठी ग्रामीण भागातून अभ्यासिका निर्माण झाल्या पाहिजेत.रामचंद्र पाटील, पालक जालीहाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.