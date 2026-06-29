सोलापूर

Vat Purnima : आज वटपौर्णिमा; सकाळी ६ ते १०.३० हा पूजेसाठी उत्तम कालावधी, दुपारी १२.०८ ते १२.५९ या वेळेतही करता येईल पूजा; भद्रा काळ वर्ज्य नाही

आज (वटपौर्णिमेनिमित्त) सुवासिनींचा अत्यंत श्रद्धेचा आणि पारंपरिक महत्त्व असलेला वटसावित्रीचा सण उत्साहात साजरा होणार आहे.
Vat Purnima

Vat Purnima

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर - आज (वटपौर्णिमेनिमित्त) सुवासिनींचा अत्यंत श्रद्धेचा आणि पारंपरिक महत्त्व असलेला वटसावित्रीचा सण उत्साहात साजरा होणार आहे. पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी, अखंड सौभाग्यासाठी तसेच कुटुंबाच्या सुख-समृद्धी, आरोग्य आणि कल्याणासाठी विवाहित महिला हे व्रत श्रद्धाभावाने पाळतात. त्यामुळे पूजेसाठी घराबाहेर पडण्यापूर्वी शुभ मुहूर्ताची माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.

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