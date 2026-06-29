Vat Purnima : आज वटपौर्णिमा; सकाळी ६ ते १०.३० हा पूजेसाठी उत्तम कालावधी, दुपारी १२.०८ ते १२.५९ या वेळेतही करता येईल पूजा; भद्रा काळ वर्ज्य नाही

सोलापूर - आज (वटपौर्णिमेनिमित्त) सुवासिनींचा अत्यंत श्रद्धेचा आणि पारंपरिक महत्त्व असलेला वटसावित्रीचा सण उत्साहात साजरा होणार आहे. पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी, अखंड सौभाग्यासाठी तसेच कुटुंबाच्या सुख-समृद्धी, आरोग्य आणि कल्याणासाठी विवाहित महिला हे व्रत श्रद्धाभावाने पाळतात. त्यामुळे पूजेसाठी घराबाहेर पडण्यापूर्वी शुभ मुहूर्ताची माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे..यंदा ब्रह्ममुहूर्त पहाटे ४.०५ ते ४.४५ या वेळेत आहे. सकाळी ६ ते १०.३० हा वडाच्या झाडाची पूजा करण्यासाठी सर्वाधिक शुभ कालावधी मानला जातो. दुपारी १२.०८ ते १२.५९ या वेळेत अभिजित मुहूर्त आहे. धार्मिक परंपरेनुसार शक्यतो सूर्योदयानंतर आणि दुपारपूर्वी वडाच्या झाडाची पूजा करणे अधिक श्रेयस्कर मानले जाते..वटसावित्री व्रतानिमित्त सुवासिनी वडाच्या झाडाची विधीवत पूजा करून त्याला पवित्र दोरा गुंडाळतात, प्रदक्षिणा घालतात आणि सावित्री-सत्यवान यांच्या आदर्श दांपत्य जीवनाचे स्मरण करून पतीच्या उत्तम आरोग्यासाठी व दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. हे व्रत अखंड सौभाग्य, कौटुंबिक सुख आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते..मंगळागौर, हरितालिका, गणेश चतुर्थी, वटपौर्णिमा अशा प्रकारच्या कोणत्याही पूजेसाठी भद्रा काळ वर्ज्य मानला जात नाही. त्यामुळे भद्रा असतानाही अशा प्रकारच्या पूजा करता येतात. सोमवारी सायंकाळी ४.१७ वाजेपर्यंत भद्रा असली, तरी वटपौर्णिमेची पूजा करता येईल. हे पूजन नेहमीप्रमाणे सूर्योदयानंतर दुपारी २ वाजेपर्यंत कोणत्याही वेळी करता येते.- मोहन दाते, पंचांगकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.