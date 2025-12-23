सोलापूर

Solapur News : विद्या मंदिर चे स्नेहसंमेलन म्हणजे ग्रामीण मुलांसाठीची पर्वणीच- तहसीलदार मदन जाधव.

Vidya Mandir : विद्या मंदिर हायस्कूल, सलगर बुद्रुकमध्ये आयोजित वार्षिक स्नेहसंमेलन ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी कला व सांस्कृतिक व्यासपीठ ठरले. कार्यक्रमात नवीन स्वच्छतागृहाचे उद्घाटन, आंतरराष्ट्रीय कथाकाराचा सत्र आणि पारितोषिक वितरण संपन्न झाले.
Vidya Mandir Annual Snehasammelan Inspires Rural Students

Sakal

महेश पाटील
Updated on

सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : सलगर सारख्या दुर्गम भागातील मुलांना स्नेहसंमेलनाच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन अत्यंत प्रभावी व नेटके कार्यक्रम आयोजित करणे म्हणजे या सुप्त कलागुणांना वाव देणे हे अतिशय उत्कृष्ट कार्य विद्यामंदिर हायस्कूल करत आहे असे गौरव उद्गार मंगळवेढ्याचे तहसीलदार मदन जाधव यांनी स्नेहसंमेलन उद्घाटन प्रसंगी काढले.

