Solapur News : विद्या मंदिर चे स्नेहसंमेलन म्हणजे ग्रामीण मुलांसाठीची पर्वणीच- तहसीलदार मदन जाधव.

सलगर बुद्रुक (सोलापूर) : सलगर सारख्या दुर्गम भागातील मुलांना स्नेहसंमेलनाच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन अत्यंत प्रभावी व नेटके कार्यक्रम आयोजित करणे म्हणजे या सुप्त कलागुणांना वाव देणे हे अतिशय उत्कृष्ट कार्य विद्यामंदिर हायस्कूल करत आहे असे गौरव उद्गार मंगळवेढ्याचे तहसीलदार मदन जाधव यांनी स्नेहसंमेलन उद्घाटन प्रसंगी काढले. .विद्या मंदिर हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज सलगर बुद्रुक यांच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन शिक्षण प्रसारक मंडळ सलगर बुद्रुकचे अध्यक्ष सतीश मेंडगुदली यांचे शुभ हस्ते झाले तत्पूर्वी मातोश्री कै पार्वती शिवाजी ढेपे मुलींच्या स्वच्छतागृहाचे उद्घाटन ज्ञानदीप परिवाराचे संस्थापक अध्यक्ष संभाजी सलगर व जत येथील माजी सरपंच तथा माझी प्राचार्य प्रतापराव शिंदे या उभयतांच्या हस्ते संपन्न झाले. .स्मार्ट किड्स प्री-स्कूलचे 
स्नेहसंमेलन उत्साहात.अत्यंत देखण्या अशा स्वच्छतागृहाचे कामकाज पाहून आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कथाकार बाबा परीट तहसीलदार मदन जाधव व परिसरातील सर्व मान्यवरांनी कौतुक केले सदर प्रसंगी निवृत्त कृषी पर्यवेक्षक राजकुमार ढेपे, सचिव सुशील मेंडगुळी श्रीशैल धायगुंडे छकलू धायगुंडे माजी जिल्हा परिषद सदस्य पांडुरंग कांबळे विद्यमान सरपंच बसवराज धायगुडे डॉक्टर कांबळे माजी सरपंच तानाजी जाधव महेश टिके सांगलीचे पत्रकार मनोहर पवार यासारखी बरीच मंडळी व्यासपीठावर उपस्थित होती..याच कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने बोलताना आंतरराष्ट्रीय कथाकार बाबा परीट यांनी आपली शिकार ही कथा प्रस्तुत करून उपस्थित मान्यवरांना व विद्यार्थी मुलांना शिक्षकांना मनसोक्त हसविले आणि कथेच्या शेवटी सर्वांच्या डोळ्यातून आसवे उभे करून अंतर्मुख करायला भाग पाडले. श्री बिरू बनसोडे यांनी प्रशालेसाठी 51 हजार रुपयाची देणगी देऊन कार्यक्रमाची शोभा वृद्धिंगत केली दोन दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमाचे पारितोषिक वितरण 24 डिसेंबर रोजी मंगळवेढ्याचे लोकप्रिय आमदार समाधान आवताडे यांच्या शुभहस्ते संपन्न होत आहे..सदर कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रशालेचे प्राचार्य अशोक जाधव पर्यवेक्षक प्रवीण मुसांडे सर्व शिक्षक गण व प्रशालेचे कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री अण्णासाहेब आसवे तर सूत्रसंचालन सांस्कृतिक विभाग प्रमुख विठोबा आलदर यांनी केले. सदर समयोचित प्रसंगी ज्ञानदीप चे संभाजी सलगर जत चे माजी सरपंच प्रतापराव शिंदे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.