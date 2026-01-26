Republic Day Celebration: सलगर बुद्रुकमध्ये 77व्वा प्रजासत्ताक दिन देशभक्तीमय वातावरणात साजरा

सलगर बुद्रुक (जिल्हा सोलापूर) मंगळवेढा तालुक्यातील सलगर बुद्रुक येथे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित विद्या मंदीर हायस्कुल व ज्यू कॉलेज मध्ये 77व्वा प्रजासत्ताक दिन देशभक्ती आणि उत्साहवर्धक वातावरणामध्ये साजरा करण्यात आला.राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारीत असलेली देशभक्तीपर गीतावरील सामूहिक कवायत करण्यात आली..महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने २६ जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) आणि १५ ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) यांसारख्या राष्ट्रीय सणांना सर्व शासकीय व खाजगी शाळांमध्ये देशभक्तीपर गीतांवर आधारित सामूहिक 'संगीत कवायत' संचलन अनिवार्य केले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच 15 ऑगस्ट रोजी या उपक्रमाची सुरुवात झाली होती पण आता 26 जानेवारी या दिवशी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनी सुद्धा हा उपक्रम राबवणे खाजगी तसेच शासकीय शिक्षण संस्थाना बंधनकारक केले होते..श्री सरस्वती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक.दरम्यान विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती, एकात्मता, शालेय शिस्त आणि शारीरिक तंदुरुस्ती वाढवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे विद्या मंदीर हायस्कुलचे प्राचार्य अशोक जाधव आणि त्यांच्या शिक्षक वृदांनी शाळेमध्ये शिक्षण विभागाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करून प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम देशभक्तीमय वातावारणात पार पाडला..दरम्यान शिक्षण प्रसारक मंडळ सलगर बुद्रुक संचलित विद्यामंदिर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज येथे प्रशालेचे प्राचार्य अन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांच्या हस्ते ध्वजवंदन पार पडले. ध्वजवंदनानंतर संगीत कवायत प्रकार,देशभक्तीपर गीतांवर लेझिम डान्स,विद्यार्थ्यांची भाषणे,भक्तीपर गीते,प्रबोधनात्मक प्रभात फेरी यासारखे विविध उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व सांगण्यात आले..कार्यक्रमाच्या शेवटी दानशूर व्यक्तींनी दिलेल्या खाऊचे वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी शिक्षण प्रसारक मंडळ सलगर बुद्रुकचे अध्यक्ष सतीश मेंडगुडली, सचिव सुशील मेंडगुडली उपाध्यक्ष शिवाजी कदम, उपमुख्याध्यपक प्रवीण मुसांडे सर, रायगोंडा तेली, सुभाष स्वामी, बसू (मामा) चाटी, धुंडाप्पा तेली, मेजर विठ्ठल धायगोंडे, प्रकाश कुलकर्णी तसेच प्रशालेचे माजी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विठोबा आलदर सर यांनी तर आभार प्रदर्शन समाधान कोरे सर यांनी केले.दरम्यान विद्यामंदिर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज बरोबरच रेनबो प्रि प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, जिल्हा परिषद मराठी केंद्र शाळा,आरोग्य केंद्र, पशुवैद्यकीय केंद्र, ग्रामपंचायत, धनश्री पतसंस्था आदी ठिकाणी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.