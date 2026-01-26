सोलापूर

Republic Day Celebration: सलगर बुद्रुकमध्ये 77व्वा प्रजासत्ताक दिन देशभक्तीमय वातावरणात साजरा

Republic Day School Program : सलगर बुद्रुक येथील विद्यामंदिर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये 77 वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. ध्वजवंदन, संगीत कवायत, देशभक्तीपर कार्यक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेम जागवण्यात आले.
Republic Day School Program

Republic Day School Program

sakal

महेश पाटील
Updated on

सलगर बुद्रुक (जिल्हा सोलापूर) मंगळवेढा तालुक्यातील सलगर बुद्रुक येथे शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित विद्या मंदीर हायस्कुल व ज्यू कॉलेज मध्ये 77व्वा प्रजासत्ताक दिन देशभक्ती आणि उत्साहवर्धक वातावरणामध्ये साजरा करण्यात आला.राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारीत असलेली देशभक्तीपर गीतावरील सामूहिक कवायत करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Independence Day
festival
student
Celebration

Related Stories

No stories found.