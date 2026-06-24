सोलापूर

Solapur Water Rights: दुष्काळी १३ तालुक्यांसाठी ३४ वी पाणी संघर्ष परिषद २६ जूनला मंगळवेढ्यात

कृष्णा खोर्‍यातील १३ दुष्काळी तालुक्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी मंगळवेढ्यात ३४ वी पाणी संघर्ष परिषद; कालवे, बंधारे व अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्धार
34th Water Struggle Council for 13 drought-prone talukas in Mangalwedha

34th Water Struggle Council for 13 drought-prone talukas in Mangalwedha

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंती निमित्ताने कृष्णा खोर्‍यातील 13 दुष्काळी तालुक्यासाठीची ३४ वी पाणी संघर्ष परिषद जोगेश्वरी मंगल कार्यालयात २६ जून रोजी दु. १ वाजता आयोजित केल्याची माहिती पाणी संघर्ष चळवळीचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव काळुंगे दिली.

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