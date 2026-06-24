Solapur Water Rights: दुष्काळी १३ तालुक्यांसाठी ३४ वी पाणी संघर्ष परिषद २६ जूनला मंगळवेढ्यात

मंगळवेढा : लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंती निमित्ताने कृष्णा खोर्यातील 13 दुष्काळी तालुक्यासाठीची ३४ वी पाणी संघर्ष परिषद जोगेश्वरी मंगल कार्यालयात २६ जून रोजी दु. १ वाजता आयोजित केल्याची माहिती पाणी संघर्ष चळवळीचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव काळुंगे दिली. .पिढ्या न पिढ्या दुष्काळाशी सामना करणार्या शेतकर्यांना कृष्णा खोर्यातील आपल्या हक्काचे पाणी मिळावे यासाठीचा संघर्ष पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी ११ जुलै १९९३ रोजी पहिली पाणी परिषद घेऊन पुकारला.त्यामध्ये स्व.आ. भाई स्व. डॉ. गणपतराव देशमुख यांचेसह स्व.आर. आर. पाटील, स्व. निळूभाऊ फुले, यांच्या प्रेरणेतून अथकपणे पाण्यासाठी लढ्यात योगदान राहिले. पाणी आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं हा चळवळीचा केंद्रवर्ती हेतू ठेवून शेतकर्याच्या रानात पाणी पाहिल्याशिवाय ही चळवळ थांबणार नाही, या ध्यासाने पाण्यासाठीची संघर्ष चळवळ उभी राहिली. .शेतकर्याच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी संघर्षातून हक्काचे पाणी मिळू शकते. भीमा, माण व कोरडा नदीला कालव्याचा दर्जा देऊन त्यावरील सर्व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे भरून देण्यासाठी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यासाठी. उजनी उजवा कालवा व जत, सांगोला, मंगळवेढा तालुक्यातील म्हैसाळ ६ व्या टप्प्यातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास निधीची व्यवस्था करण्यासाठी, माण व भीमा नदीवर बॅरेगेट बांधणे यासह पाण्यासंदर्भातील अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ही पाणी संघर्ष परिषद होत आहे. .या परिषदेचे निमंत्रक वैभवकाका नायकवडी हे आहेत.या परिषदेमध्ये आ. डॉ. बाबासाहेब देशमुख,आ. रोहित पाटील,माजी आमदार विक्रमदादा सावंत, आटपाडीचे माजी आमदार राजेंद्र अण्णा देशमुख, गौरव नायकवडी यांचेसह ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. बाबुराव गुरव, प्रा. आर. एस. चोपडे, प्रा. बाळासाहेब नायकवडी, विश्वंभर बाबर, आनंदराव पाटील, अॅड. सुभाष पाटील, अॅड. सरफराज बागवान, अॅड. भारत पवार, प्रा. दत्ताजीराव जाधव, प्रा. सी. पी. गायकवाड, व्हि. एन. देशमुख, अॅड. बिरप्पा जाधव, तुकाराम बाबा महाराज हे प्रमुख वक्ते सहभागी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.