Ranjitsinh Naik Nimbalkar : उद्यापासून फाटा क्रमांक पाचला पाणी मिळेल; न आल्यास मीच आंदोलनस्थळी येणार

सांगोला - सांगोला तालुक्यातील नीरा उजवा कालव्याच्या फाटा क्रमांक पाचच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. फाटा क्रमांक पाचला पाणी सोडण्याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली असून मंगळवार (१८ ऑगस्ट)पासून निश्चितपणे पाणी सोडण्यात येईल. मंगळवार किंवा जास्तीत जास्त बुधवारपर्यंत पाणी न आल्यास आपण आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांसोबत आंदोलन करू, असा इशारा माढा लोकसभेचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी दिला..फाटा क्रमांक पाचला पाणी सोडण्याचे यापूर्वी २३ ऑगस्टचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून १९ ऑगस्टची तारीख सांगण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी नीरा उजवा कालव्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.लाभक्षेत्राला सध्या पाणी सुरू असून फाटा क्रमांक पाचच्या लाभक्षेत्रालाही मंगळवारपासून पाणी सोडण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. फाटा क्रमांक पाचला हक्काचे पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी १५ ऑगस्टपासून तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. टाळ-मृदंगाच्या गजरात भजन, भक्तीजागर अशा माध्यमातून शेतकरी प्रशासनाचे लक्ष वेधत आहेत..नाईक-निंबाळकर म्हणाले, 'नीरा उजवा कालव्याच्या अधिकाऱ्यांशी माझे सातत्याने बोलणे सुरू आहे. फाटा क्रमांक पाचच्या लाभक्षेत्राला मंगळवारपासून पाणी सोडण्याचे सांगण्यात आले आहे. मंगळवार किंवा जास्तीत जास्त बुधवारपर्यंत पाणी निश्चितपणे मिळेल. पाणी न मिळाल्यास मी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांसोबत आंदोलन करणार आहे. मात्र, फाटा क्रमांक पाचच्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले पाहिजे.'.पाणी सोडल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही -फाटा क्रमांक पाचच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. आश्वासन नको, प्रत्यक्ष पाणी सोडा, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. 'आमच्या कालव्याचे अस्तरीकरण करण्यात आले. त्यामुळे वाचलेले आमच्या हक्काचे पाणी गेले तरी कोठे?' असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. हक्काचे पाणी मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.