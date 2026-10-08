Solapur Crime: ‘आयसीयू’तील महिला रुग्णाचा विनयभंग; हैदराबाद रोडवरील हॉस्पिटलमधील प्रकार; संशयित फरार

सोलापूर : हैदराबाद रोडवरील एका हॉस्पिटलमध्ये दाखल एका महिलेचा रुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्याने विनयभंग केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. पीडितेच्या फिर्यादीवरून विशाल कांबळे नावाच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. घरात असताना फिनेल प्राशन केलेल्या विजापूर येथील महिलेला कुटुंबियांनी संबंधित हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...महिलेवर रुग्णालयातील ‘आयसीयू’मध्ये उपचार सुरू होते. बुधवारी (ता. ७) पहाटेच्या सुमारास त्या रुममध्ये कोणी नसल्याची संधी साधून सफाईच्या बहाण्याने तो कर्मचारी पीडितेच्या रुममध्ये गेला. महिला झोपेत असल्याची संधी साधून त्याने विनयभंग केला. महिलेच्या नातेवाइकांनी या प्रकरणाची माहिती सुधीर बहिरवाडे यांना दिली. .त्यांनी लगेच हॉस्पिटल गाठले आणि तो पुरुष कर्मचारी महिलेच्या रुममध्ये गेलाच कसा, असा जाब प्रशासनाला विचारला. पोलिसांनीही हॉस्पिटल प्रशासनाचीच चूक असल्याचे म्हटले आहे. तो कर्मचारी महिलेच्या रुममध्ये दोनदा ये-जा करताना कैद झाला आहे. .Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.पोलिसांनी पीडितेचा जबाब रुग्णालयातच नोंदवला आणि महिलेच्या फिर्यादीवरून बुधवारी रात्री संशयिताविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. दरम्यान, तो सफाई कर्मचारी मोबाईल बंद करून पसार झाला आहे. गुन्हे प्रकटीकरण पथकप्रमुख अल्फाज शेख यांचे पथक संशयिताचा शोध घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.