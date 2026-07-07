Mohol Crime : कामाच्या हेव्यादाव्यातुन एका कामगाराचा खुन

मोहोळ - आम्ही काम ज्यादा करतो, तू काम कमी करतो, या हेव्यादेव्यातुन एका 33 वर्षीय युवकाचा खून केल्याची घटना लांबोटी, ता. मोहोळ येथील शिवारात ता. 5 जुलै रोजी घडली. तुलाकुमार जगनारायण महतो रा. रामसर, ता. बडहरा, जिल्हा भोजपुर (बिहार) असे मृताचे नाव आहे..मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार, लांबोटी शिवारातील बापू दत्तू सुतार यांचे शेती गट नंबर 116/2 मध्ये असणाऱ्या समृद्धी मल्टी सर्विसेस कंपनीत मृत तुलाकुमार महतो व अमितकुमार प्रबोध महतो रा. रामसर, ता. बडहरा, भोजपूर सध्या रा. लांबोटी हे कामगार म्हणून काम करीत होते..तारीख 5 जुलै रोजी रात्री 10.30 वाजता कंपनीच्या खोलीच्या बाहेर अमित कुमार महतो याने तुलाकुमार महतो यास तू काम कमी करतो, आम्ही काम ज्यादा करतो, असे म्हणून शिवीगाळ करून हाताने व लाथा बुक्याने मारहाण केली. तुलाकुमार महतो खाली पडल्यानंतर तुला जिवंत सोडणार नाही असे म्हणून रागाच्या भरात जवळच असलेली गॅसची टाकी उचलून तुलाकुमार याच्या पोटावर मारली त्यात तो गंभीर जखमी झाला..तुलाकुमार याच्यावर मोहोळ येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार करून त्यास पुढील उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता, ता. 7 जुलै रोजी सकाळी नऊ वाजता तुलाकुमार महतो हा मृत पावला. या प्रकरणी बलभीम नागनाथ पाटील रा. कोळेगाव यांनी मोहोळ पोलिसात फिर्याद दिली आहे. अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किरण पाटील करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.