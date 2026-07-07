सोलापूर

Mohol Crime : कामाच्या हेव्यादाव्यातुन एका कामगाराचा खुन

आम्ही काम ज्यादा करतो, तू काम कमी करतो, या हेव्यादेव्यातुन एका 33 वर्षीय युवकाचा खून केल्याची घटना लांबोटी येथे घडली.
Killed

Killed

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ - आम्ही काम ज्यादा करतो, तू काम कमी करतो, या हेव्यादेव्यातुन एका 33 वर्षीय युवकाचा खून केल्याची घटना लांबोटी, ता. मोहोळ येथील शिवारात ता. 5 जुलै रोजी घडली. तुलाकुमार जगनारायण महतो रा. रामसर, ता. बडहरा, जिल्हा भोजपुर (बिहार) असे मृताचे नाव आहे.

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