सोलापूर

Students Pilgrimage: यवतमाळच्या अंध विद्यार्थ्यांची ५२१ किमी संत सूरदास पायीवारी; पांडुरंगाच्या दर्शनाऐवजी ‘तो आम्हाला पाहतो’ या भावनेने सेवा समर्पण प्रतिष्ठानचा उपक्रम

यवतमाळ ते पंढरपूर ५२१ किमी संत सूरदास दिव्यांग पायीवारी; अंध विद्यार्थ्यांचा पांडुरंगावर अढळ विश्वास, स्वावलंबन व आध्यात्मिक साधनेचा अद्वितीय संगम
The Sant Surdas Divyang Wari, organised by Seva Samarpan Pratishthan, combines spiritual devotion with empowerment for visually impaired students.

The Sant Surdas Divyang Wari, organised by Seva Samarpan Pratishthan, combines spiritual devotion with empowerment for visually impaired students.

Sakal

किरण चव्हाण
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माढा : यवतमाळ येथील सेवा समर्पण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या दिव्यांग सेवा प्रकल्पाच्यावतीने मागील तीन वर्षांपासून संत सूरदास महाराज दिव्यांग ( अंध) पायीवारी ही यवतमाळ येथून पंढरपूरला येते. ५२१ किलोमीटरचाचा प्रवास हे अंध विद्यार्थी दरवर्षी करीत आहेत. दिव्यांग आश्नमातील विद्यार्थी आम्ही स्वतः अंध असल्याने पांडुरंगाला नाही पाहू शकत पण आम्ही पांडुरंगासमोर गेल्यावर पांडुरंग आम्हांला पाहत असेल या भावनेने त्यांचा हा प्रवास मागील तीन वर्षांपासून वारी करीत आहेत.

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