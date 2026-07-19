Students Pilgrimage: यवतमाळच्या अंध विद्यार्थ्यांची ५२१ किमी संत सूरदास पायीवारी; पांडुरंगाच्या दर्शनाऐवजी ‘तो आम्हाला पाहतो’ या भावनेने सेवा समर्पण प्रतिष्ठानचा उपक्रम

माढा : यवतमाळ येथील सेवा समर्पण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या दिव्यांग सेवा प्रकल्पाच्यावतीने मागील तीन वर्षांपासून संत सूरदास महाराज दिव्यांग ( अंध) पायीवारी ही यवतमाळ येथून पंढरपूरला येते. ५२१ किलोमीटरचाचा प्रवास हे अंध विद्यार्थी दरवर्षी करीत आहेत. दिव्यांग आश्नमातील विद्यार्थी आम्ही स्वतः अंध असल्याने पांडुरंगाला नाही पाहू शकत पण आम्ही पांडुरंगासमोर गेल्यावर पांडुरंग आम्हांला पाहत असेल या भावनेने त्यांचा हा प्रवास मागील तीन वर्षांपासून वारी करीत आहेत. .ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रशांत बनगिनवार व त्यांच्या पत्नी प्राची हे दांपत्य चालवत असलेल्या दिव्यांग अंध विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील हे विद्यार्थी असून हे दाम्पत्य या विद्यार्थ्यांबरोबर पायी वारी करते. ट्रस्टचे उपाध्यक्ष सुरेश राठी, डॉ. आलोक गुप्ता, अनंत कौलगीकर, दीपक बागडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिव्यांग सेवा प्रकल्पाची ही पायी वारी सुरू आहे. अंध विद्यार्थ्यांचे स्वावलंबन व पुनर्वसनाचे काम हा प्रकल्प आश्रमाच्या माध्यमातून करतो. या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे लघुउद्योग, संगीत, संगणक व इतर कला शिकवल्या जातात. दोन वर्षात विद्यार्थ्याला कायमची भांडवल व त्याच्याकडे आलेल्या कौशल्याच्या जोरावरती त्याच्याच गावामध्ये स्थिर स्थावर केले जाते. या विद्यार्थ्यांचा आर्केस्ट्रा आहे. ही संस्था शासनाचे कोणतेही अनुदान घेत नाही. लोकसभागातून हा प्रकल्प चालतो..२५ विद्यार्थी व १० सेवेकरी असे ३५ विद्यार्थी या पायीवारीत आहेत. ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रशांग बनगिनवार हे मागील १० वर्षांपासून आळंदीहून पायीवारीसाठी जात होते. तीन वर्षांपूर्वी प्रशांग बनगिनवार हे विद्यार्थ्यांना आपण पंधरा दिवस तुमच्या सोबत नाही. सोलापूर जिल्ह्यात हा सूरदास दिव्यांग पायीवारी सोहळा मंगळवारी ( ता. २१) सकाळी पिंपळवाडी (ता. बार्शी) येथून प्रवेश करणार असून बार्शीत मुक्काम करून मंगळवारी (ता. २२) कुर्डुवाडी येथील आनंदसाधना प्रकल्पात मुक्कामी येणार आहे..या सोहळ्याच्या सुरूवात होण्याबाबत श्नी. बनगिनवार म्हणाले की मी आषाढी वारीसाठी आळंदीला निघाले असे सांगितले असता आम्हालाही वारीला यायचे असा विद्यार्थ्यांनी आग्रह धरला. अंध विद्यार्थ्यांना वारीला कसे न्यायचे प्रशांत यांच्यासमोर प्रश्न होता. विद्यार्थ्यांनी आम्हाला मार्ग दाखवा आणि चालतो असे सांगत वारीला येण्याचा आग्रह धरला. त्यावर काही विद्यार्थी म्हणाले आपण आळंदीहून न जाता यवतमाळ होऊनच जाऊयात. मात्र हे जवळपास दुप्पट होते. तरी विद्यार्थ्यांचा आग्रह होता. त्यानंतर प्रशांत व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रवास, प्रवासातील मुक्काम, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, त्यांची सुरक्षितता व पाच विद्यार्थ्यांमागे एक सेवेकरी असे याबाबतचे व्यवस्थित नियोजन केले. अंध विद्यार्थ्यांना चालण्यासाठी पाच विद्यार्थ्यां पाठीमागे एक डोळस सेवेकरी असतो. साधारणपणे २० ते ३० किलोमीटर अंतर विद्यार्थी दररोज चालतात. विद्यार्थ्यांचे संगीतात प्राविण्य असल्याने अत्याधुनिक वाद्य वृंदासह मुक्कामाच्या ठिकाणी भजन संध्याचा कार्यक्रम होतो..अंध विद्यार्थ्यांची विविध कौशल्य विकसित करून त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा आमचा प्रयत्न असतो हेच स्वावलंबन केवळ व्यावसायिक न राहता त्यांच्या सांस्कृतिक अध्यात्मिक बाजूचा ही विकास व्हावा यासाठी पायवारीचा सोहळा आणि करतो.- प्रशांत बनगिनवार ( अध्यक्ष, सेवा समर्पण प्रकल्प, यवतमाळ).पायी वारी करत असताना विद्यार्थी अजिबात टाकताना दिसत नाहीत उलट विद्यार्थी अधिक आनंदित दिसतात. अंध विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढावा यांच्या अपेक्षा आहे आणि या वारीतून विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतोय हे आम्हाला जाणवते.- प्राची बनगिनवार ( संयोजक, संत सूरदास पायीवारी सोहळा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.