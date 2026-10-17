Mohol News : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्या साठी जिल्हा परिषद सदस्य चरणराज चवरे यांचे थेट उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना साकडे

मोहोळ - आष्टी उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक 1 व 2 अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली असून, नागरिकांसह जनावरांनाही पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे सोलापूर जिल्हाप्रमुख तथा जिल्हा परिषद सदस्य चरणराज चवरे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे..उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असतानाही आष्टी टप्पा क्रमांक 1 व 2 अंतर्गत येणाऱ्या गावांना टँकर ऐवजी थेट पाइपलाइन द्वारे पाणी पुरवठा करण्याची गरज असल्याचे चवरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. संबंधित गावांमध्ये जनावरांच्या तसेच नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात टंचाई जाणवत असून, ही परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने उपाय योजना करणे आवश्यक आहे..दरम्यान पेनूर-पाटकूल जलजीवन योजनेचे काम आणि पाणीपुरवठा लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी ही त्यांनी निवेदनात केली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना नियमित व पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे, तसेच जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही मार्गी लागावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..पाणी टंचाईच्या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधत जिल्हा प्रमुख चवरे यांनी नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. दिलेल्या या निवेदनावर संबंधित प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे आष्टी उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक 1 व 2 योजनेच्या मधील गावांतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.