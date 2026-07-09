पुण्यातील पावसावर सोलापूरचे उजनी धरण निम्मे भरले! पाऊस ओसरल्याने दौंडवरून धरणात येतोय ४८,२८३ क्युसेकचा विसर्ग; धरणात ‘इतका’ पाणीसाठा, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम घाटमाथ्यावर झालेल्या दमदार पावसामुळे उजनी धरणातील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ सुरूच असून, गुरुवारी (ता. ९) रात्री आठ वाजेपर्यंत धरणातील उपयुक्त (लाइव्ह) पाणीसाठा ३८.७३ टक्क्यांवर पोहोचला होता. सोलापूर जिल्ह्याला अजूनही पावसाची प्रतीक्षाच आहे. या पार्श्वभूमीवर उजनी धरणात सध्या २०.७५ टीएमसी उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध झाला असून, जिल्ह्यासाठी ही दिलासादायक बाब मानली जात आहे.
चार दिवसांपूर्वी उणे पातळीवर असलेले उजनी धरण आता वेगाने भरत आहे. गुरुवारी रात्री आठ वाजेपर्यंत धरणातील एकूण पाणीसाठा ८४.४१ टीएमसी झाला असून, जलाशयाचे पाण्याखालील क्षेत्रफळ २५२.४९ चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे. धरणाची जलपातळी ४९३.६६० मीटर इतकी नोंदविण्यात आली.
दरम्यान, घाटमाथ्यावरील पावसाचा जोर कमी झाल्याने भीमा नदीतून उजनी धरणाकडे येणाऱ्या पाण्याचा वेगही कमी झाला आहे. दौंड येथून गुरुवारी रात्री आठ वाजता ४८ हजार २८३ क्युसेक विसर्ग सुरू होता. यापूर्वी हा विसर्ग दीड लाख क्युसेकहून अधिक होता. विसर्ग कमी झाला असला तरी धरणातील जलसाठा समाधानकारकरीत्या वाढत असल्याने जिल्ह्याच्या पाणीपुरवठा, शेती आणि रब्बी हंगामाच्या दृष्टीने दिलासादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
उजनी धरणाची स्थिती (गुरुवारी रात्री ८ वाजता)
एकूण पाणीसाठा : ८४.४१ टीएमसी
उपयुक्त पाणीसाठा : २०.७५ टीएमसी
टक्केवारी : ३८.७३
दौंड येथून विसर्ग : ४८,२८३ क्युसेक
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