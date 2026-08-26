Sparrow Chick Rescue : घरट्यातून पिल्लू खाली पडलं अन्...; चिमणीची लेकरासाठी जीवाचा आकांत करणारी धडपड पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले, हॉस्पिटलबाहेरील 'तो' प्रसंग नक्की काय?

mother sparrow trying to save fallen chick : दुपारचे दीड वाजले होते. पावसाच्या सरी सुरू होत्या. मी आणि छायाचित्रकार सोहम देवळेकर एका बातमीनिमित्त उषःकाल हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो. तिथे पोहोचताच एका बाजूला माणसांच्या जगातील संघर्ष डोळ्यांसमोर आला. .आजारी रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी डॉक्टर आणि नातेवाइकांची प्रचंड धडपड सुरू होती. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर काळजी, भीती आणि आशेचे भाव स्पष्ट दिसत होते. पण निसर्गाचा एक वेगळाच आणि तितकाच हृदयद्रावक संघर्ष हॉस्पिटलच्या पार्किंगमध्ये, अगदी त्याच वेळी सुरू होता..झाडावरील घरट्यातून चिमणीचे एक चिमुकले पिल्लू खाली पडले होते. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे ते पूर्णपणे भिजले होते आणि थंडीने थरथरत होते. अचानक अनोळखी जागेवर आल्यामुळे ते प्रचंड घाबरले होते. झाडावर असलेली त्याची आई आपल्या काळजाच्या तुकड्याला वाचवण्यासाठी जीवाचा आकांत करत होती. ती उडून खाली यायची, पिल्लाला पंखांखाली घेण्याचा प्रयत्न करायची, चोचीने काहीतरी खाऊ घालायची आणि पुन्हा उडून आजूबाजूच्या इतर चिमण्यांना जणू मदतीसाठी साद घालायची. तिच्या त्या चिवचिवाटात एकच आर्त हाक होती, ‘माझ्या पिल्लाला पुन्हा घरट्यात पोहोचवा!’.Kolhapur-Sindhudurg Road : शिवडाव-सोनवडे घाटमार्गातील अंतिम अडसर दूर; केंद्रीय पर्यावरण समितीची मंजुरी, 13 कोटींचा निधी मंजूर, जाणून घ्या कसा असणार नवा मार्ग.माणसांची धडपड आणि त्या चिमणीची धडपड... दोन्ही बाजूंना जीव वाचवण्याचा एकच संघर्ष सुरू होता. पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या काही रुग्णांच्या नातेवाइकांचे लक्ष या चिमणीच्या मायेवर खिळले होते. निसर्गाचे हे रूप पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले होते. पण नियतीला काही वेगळेच मंजूर होते..तिथेच एका गाडीच्या आडोशाला एक मांजर दबा धरून बसले होते. त्याची नजर त्या असहाय्य पिल्लावर होती. चिमणीचा आणि तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांचा डोळा चुकवून मांजराने अचानक झडप घातली. क्षणार्धात त्याने ते चिमणीचे पिल्लू तोंडात धरले आणि तिथून धूम ठोकली. ते दृश्य पाहून काळजाचा थरकाप उडाला. काही लोकांनी मांजराच्या मागे धावण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता..आपल्या डोळ्यांदेखत पिल्लू हिरावून घेतल्याचे पाहताच त्या चिमणीचा संयमाचा बांध फुटला. तिच्या मदतीला आजूबाजूच्या अनेक चिमण्या तिथे गोळा झाल्या. संपूर्ण हॉस्पिटल परिसर त्यांच्या आक्रोशाने सुन्न झाला. ती आई चिमणी कधी रिकाम्या झालेल्या त्या जागेवर बसायची, तर कधी पंख फडफडवून आकाशाकडे पाहायची. तिचा तो आक्रोश इतका तीव्र होता की, हॉस्पिटलच्या आवारातील वातावरण सुन्न झाले..आपल्या माणसांसाठी धावपळ करणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना त्या चिमणीची अवस्था पाहून गहिवरून आले. एका आईने आपल्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी केलेली धडपड आणि शेवटी आलेले अपयश पाहून तिथे उपस्थित असलेल्या अनेकांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. माणूस असो वा चिमणी... ‘आई’ची माया आणि तिचे दुःख संपूर्ण सृष्टीत सारखेच असते, याची जाणीव करून देणारा ‘तो’ अत्यंत भावनिक आणि सुन्न करणारा प्रसंग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.