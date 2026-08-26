पश्चिम महाराष्ट्र

Sparrow Chick Rescue : घरट्यातून पिल्लू खाली पडलं अन्...; चिमणीची लेकरासाठी जीवाचा आकांत करणारी धडपड पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले, हॉस्पिटलबाहेरील 'तो' प्रसंग नक्की काय?

sparrow chick falls from nest in rain : उषःकाल हॉस्पिटलच्या पार्किंगमध्ये पावसात चिमणीचे पिल्लू घरट्यातून खाली पडले. आई चिमणीने त्याला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; मात्र मांजराने पिल्लाला पकडल्याने परिसरातील वातावरण हळहळून गेले.
sparrow chick falls from nest

sparrow chick falls from nest

esakal

शैलेश पेटकर
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mother sparrow trying to save fallen chick : दुपारचे दीड वाजले होते. पावसाच्या सरी सुरू होत्या. मी आणि छायाचित्रकार सोहम देवळेकर एका बातमीनिमित्त उषःकाल हॉस्पिटलमध्ये गेलो होतो. तिथे पोहोचताच एका बाजूला माणसांच्या जगातील संघर्ष डोळ्यांसमोर आला.

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