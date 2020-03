त्या एकवीस परदेशींवीर विशेष लक्ष 

आटपाडी : विविध देशांत नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त गेलेले तालुक्‍यातील एकवीसजण तालुक्‍यात परतले असून त्यांच्यावर आरोग्य विभागाने विशेष लक्ष दिले आहे. त्यांच्यावर सध्या घरीच तपासणी आणि उपचार सुरू केले असून त्यांना घराबाहेर न पडण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी गुडेवार यांनी तालुक्‍यात परदेशातून आलेल्या तरुणांची भेट घेऊन काही सूचना केल्या. कोरोना रोगाचा जगभर प्रसार होऊ लागल्यामुळे तालुक्‍यातील बाहेरच्या देशात गेलेले गावाकडे परतू लागले आहेत. आत्तापर्यंत एकवीसजण परदेशातून आटपाडी तालुक्‍यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुडेवार यांनी शेटफळे आणि आटपाडी गावांना भेटी देऊन परदेशातून आलेल्या लोकांची भेट घेऊन काही सूचना केल्या. या सर्वांची तालुका वैद्यकीय विभागातील अधिकाऱ्यांनी भेटी घेऊन तपासणी केली. तसेच त्यांच्या हातावर शिक्के मारून घराबाहेर न पडण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. याशिवाय यांच्या संपर्कात आरोग्य विभागाचे आरोग्य सेवक नियमित आहे. या लोकांच्या शरीरात काही बदल किंवा इतर त्रास होतो का याचा दिवसातून तीन वेळा आढावा घेतला जातो. तसेच कोणताही त्रास वाटल्यास तातडीने उपचारासाठी सांगली शासकीय रुग्णालयात दाखल होण्याचे आवाहन केले आहे. कोरोना साथीचा संपूर्ण तालुक्‍यावर परिणाम झाला असून जनजीवन विस्कळित झाले आहे. गावचे आठवडा बाजार रद्द केले आहेत. संपूर्ण आटपाडी शहरात दिवसभर पूर्ण शुकशुकाट असतो. कोणीही घराच्या बाहेर कामाशिवाय पडत नाही. येथील बसस्थानकावर संपूर्ण दिवसभर शुकशुकाट असतो. बसफेऱ्या ही कमी केल्या आहेत. तसेच सलून दुकाने, पान टपरी आणि इतर दुकाने मोठ्या प्रमाणात बंद केली आहेत. बाजार पटांगण, तहसील कार्यालय चौक येथेही शुकशुकाट आहे. प्रशासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत. .

Web Title: Special attention to those twenty-one foreigners in Atpadi