झरेत धक्का, पाच  वर्षाचा मुलगा कोरोना बाधित 

झरे (सांगली) झरे (ता. आटपाडी) येथील पाच वर्षाचा मुलगा पॉझिटिव्ह असल्याचा अहवाल आला आहे. दोनच दिवसापूर्वी येथील 58 वर्षाच्या महिलेला त्रास जाणवू लागल्याने तिला तपासणीसाठी नेले असता तिचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने खळबळ उडाली होती. त्या पॉझिटिव्ह महिलेच्या संपर्कामध्ये तिचा मुलगा, सून, दोन नातवंडे, आली होती. त्या चौघांनाही तपासणीसाठी मिरजला नेले असता चौघापैकी तिघांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तर पाच वर्षाचा लहान मुलगा त्याचे अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. गाव भागांमध्ये झोन लागू केला आहे. तर सर्व दुकाने बंद ठेवली आहेत. नागरिकामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले आहे. ती महिला व तिची मुले मुंबई कुर्ला येथे राहत होती. ग्रामपंचायत मध्ये सरपंच सिंधू माने व उपसरपंच हनमंत मोटे, ग्रामसेवक दत्ता गळवे, यांनी तातडीची बैठक घेऊन उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. गावातून जंतुनाशक फवारणी सुरू केली व प्रत्येक नागरिकास मास्कचे वाटप करणार असल्याचे सरपंच सिंधू माने यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाच्या टीमने गावांमध्ये सर्व मेडिकल तपासणी केली . व जिथे जिथे गावांमध्ये घाणीचे साम्राज्य आहे तेथे स्वच्छ करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायत ला देण्यात आल्या आहेत . खरसुंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी एम ,एम, जाधव व त्यांची टीम सकाळीच हजर झाली होती. तसेच तहसीलदार सचिन लंगोटे, गट विकास अधिकारी पंकज शेळके यांनी गावांमध्ये भेट देऊन ग्रामसमितीला सूचना दिल्या आहेत.

Web Title: In the spring, five-year-old Corona was injured