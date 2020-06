"एसटी' महामंडळाने बदल्यांची प्रक्रिया राबवावी : एसटी कामगार संघटना

सांगली- राज्य परिवहन महामंडळाच्या बदली धोरणानुसार अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विनंती बदल्या केल्यास महामंडळाला आर्थिक खर्च येणार नाही. त्यामुळे विनंती बदली, वैद्यकीय कारणास्तव बदली, आपापसातील बदली, पती-पत्नी एकत्रिकरण बदल्या कराव्यात अशी मागणी एसटी कामगार संघटनेने राज्य परिवहनचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे केली आहे. याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, एसटी महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांची बदली करण्यात येऊ नये अशा सूचना दिल्या आहेत. मात्र महामंडळाच्या 2014 मधील ठरावानुसार अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्यांबाबत धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार परिपत्रक काढून सर्व विभागात सूचना दिल्या आहेत. या धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्या, आपापसातील विनंती बदल्या वर्षातून दोनवेळा मे-जून आणि डिसेंबर महिन्यात करण्यात असे निश्‍चित केले आहे. सध्या काटकसरीचा उपाय म्हणून बदल्या न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वास्तविक प्रशासकीय बदली करताना आर्थिक खर्चाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. विनंती किंवा आपापसातील विनंती बदली केल्यास महामंडळाला कोणतेही आर्थिक नुकसान नाही. त्यामुळे बदल्या न करण्यामागील आर्थिक कारण योग्य नाही. महामंडळाच्या बदली धोरणानुसार प्रक्रिया राबवल्यास कोणताही आर्थिक खर्च येणार नाही. त्यामुळे विनंती, वैद्यकीय, आपापसातील तसेच पती-पत्नी एकत्रिकरण बदल्या कराव्यात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील असेही जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे व अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.



Web Title: The ST Corporation should carry out the transfer process