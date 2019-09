सोलापुरात महाजनादेशयात्रेमुळे स्टेडियमची दुरावस्था; काँग्रेसकडून प्रश्न

सोलापूर : भाजपच्या महाजनादेश यात्रेमुळे सोलापुरातील इंदिरा गांधी स्टेडियमची दुरावस्था झाली असून, स्टेडियमच्या दुरुस्तीचा खर्च भाजप उचलेल का? की कर्जबाजारी महाराष्ट्र सरकारवरच बोजा टाकणार असे प्रश्न युवक काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत. आणि त्या स्टेडियम ची अवस्था आज अशी झालेली आहे.

कुठल्याही खेळाला अनुकूल ते स्टेडियम राहिलेले नाही म्हणूनच सोलापूर युवक काँग्रेसच्या युवकांनी तिथे क्रिकेट खेळून निषेध व्यक्त केला !

काय ह्या स्टेडियमच्या दुरुस्तीचा खर्च भाजपा उचलेल ? की कर्जबाजारी महाराष्ट्र सरकार वरच बोजा टाकणार ? https://t.co/67qZB5UB24 pic.twitter.com/4GJIafreUo — Satyajeet Tambe (@satyajeettambe) September 3, 2019 सोलापुरात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या उपस्थितीत इंदिरा गांधी स्टेडियम (पार्क मैदान) येथे महाजनादेश यात्रेचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमासाठी स्टेज व मंडपसाठी पूर्ण मैदानात खड्डे मारण्यात आले. त्यात अधून मधून येणारा पाऊस त्यामुळे मैदानात चिखलच चिखल झाला आहे. त्यामुळे मैदानाची दुरावस्था झालेली दिसत आहे. आत्ता क्रीडाप्रेमींना, खेळाडूंना या मैदानावर खेळता येत नाही, याचा निषेध म्हणून सोलापूर शहर युवक काँग्रेस वतीने प्रतिकात्मक क्रिकेट सामना खेळला गेला. आठ दिवसात मैदान पूर्ववत करण्यात यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी युवक काँग्रेसकडून देण्यात आला.

Web Title: stadium damaged in Solapur because of BJP Mahajanadesh Yatra