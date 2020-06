मोठी बातमी ! 'या' विद्यापीठात उभारणार अहिल्यादेवींचा घोड्यावरील पुतळा; आमदार पडळकर यांचा समितीत समावेश 

सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसमोर अहिल्यादेवींचा घोड्यावरील मोठा पुतळा उभारण्याचा निर्णय स्मारक व अध्यासन केंद्र समितीच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. 23) घेण्यात आला. या वेळी सामाजिक संस्था, व्यक्‍तींना मदतीसाठी आवाहन करण्यात आले. अहिल्यादेवी स्मारक समिती सदस्यांची बैठक कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन पार पडली. या बैठकीस अहिल्यादेवी होळकर यांचे वंशज इंदोर संस्थानचे राजे भूषणसिंह होळकर, खासदार डॉ. विकास महात्मे, प्र-कुलगुरू डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा, राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य प्रा. महेश माने, इंदोरचे धनंजय तानले, कुलसचिव डॉ. विकास घुटे, वित्त व लेखा अधिकारी श्रेणिक शहा हे सदस्य उपस्थित होते. आमदार गोपीचंद पडळकर यांचाही समितीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. जागा झाली निश्‍चित विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसमोर अहिल्यादेवींचा घोड्यावरील पुतळा उभारण्याचा निर्णय झाला. यासाठी देशातील नामवंत आर्किटेक व शिल्पकारांना बोलवण्यात येणार आहे. भूषणसिंह होळकर यांनीही यासाठी मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले. पुतळ्यासमोरील परिसर सुशोभीकरण केला जाणार असून त्याठिकाणी अँफी थिएटरही बांधले जाणार आहे. अध्यासन केंद्रात अहिल्यादेवींचे ग्रंथ व त्यावर संशोधन कार्य चालणार आहे. बैठकीतील निर्णय विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसमोर असणार अहिल्यादेवींचा घोड्यावरील पुतळा

देशातील नामवंत आर्किटेक्‍ट व शिल्पकारांकडून बनविले जाणार डिझाईन

परिसराचे केले जाणार सुशोभिकरण; ऍम्फी थिएटर उभारण्याचाही निर्णय

राज्य सरकार, विद्यापीठ व सामाजिक संस्था आणि व्यक्‍तींच्या मदतीतून उभारणार पुतळा

आमदार गोपिचंद पडळकर यांचा स्मारक समितीमध्ये केला नव्याने समावेश

Web Title: Statue of Ahilya Devi on horse at Solapur University