चक्क...स्मशानातून वाळू चोरीचा प्रताप

आटपाडी : मोकाट सुटलेले वाळूतस्कर वाळूसाठी आता स्मशानभुमीत पोहोचले आहेत. येथील डवरी समाजाच्या स्मशानभूमीत दफन केलेले दोन मृतदेह उकरून काढून 10 ब्रास वाळू तस्करांनी चोरून नेली आहे. आटपाडी तालुक्‍यात वाळूतस्करांनी अक्षरश थैमान घातले आहे. महसूल विभागाच्या कारवाईनंतर तेवढे चार दिवस थंड होतात. पुन्हा नव्या दमाने तस्कर वाळू चोरीला लागतात. बोंबेवाडी, कौठुळी, खानजोडवाडी, दिघंची, शेटफळे, करगणी याभागात राजरोसपणे वाळूचोरी चालू असते. आटपाडी शहरात तर रात्रभर वाळूची वाहने सुसाट धावत असतात. वाळू तस्कर मिळेल तिथून वाळू चोरी करू लागलेत. वाळू तस्कर अक्षरशा मोकाट सुटले आहेत. त्यांच्यावर महसूल आणि पोलिसांचे नियंत्रण राहिले नाही. त्यामुळेच तस्कर आता स्मशानभुमी पर्यंत पोहोचले आहेत. बहुतांश स्मशानभुमी ओढया काट्याला असतात.तेथे वाळू असते. आटपाडी येथील डवरी समाजाची स्मशानभूमी येथील शुकओढा पात्रात आहे.तेथे मृतांचे दफन विधी केले जातात. दोन दिवसापूर्वी वाळूतस्करांनीया स्मशानभुमीकडे आपला मोर्चा वळवला. तेथे 10 ब्रास वाळू चोरून नेली. .वाळू भरताना दफनविधी करून केलेले दोन मृतदेह बाहेर कडून वाळू भरून नेली आहे.या मृतदेहांचे कपडे, सडलेले अवयव उघड्यावर विखुरले गेले असून मृतदेहाची विटंबना केली आहे.त्यामुळे संतप्त झालेल्या डवरी समाजातील लोकांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली. त्या तक्रारीच्या आधारे तलाठी सुधाकर केंगार यांनी स्मशानभुमीतून 10 ब्रास वाळू चोरीला गेल्याची तक्रार आटपाडी पोलीस ठाण्यात नोंदवली आहे.



