पश्चिम महाराष्ट्र

‘स्त्री : संघर्ष ते स्वराज्य २०२६’ विशेषांकाचे कुंडलमध्ये स्वागत; कर्तृत्ववान महिलांच्या संघर्षाचा आणि प्रेरणादायी प्रवासाचा वेध

‘स्त्री : संघर्ष ते स्वराज्य २०२६’ विशेषांकाचे कुंडलमध्ये अनावरण; विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान महिलांच्या प्रेरणादायी प्रवासाला व्यासपीठ
‘Stree: Sangharsh Te Swarajya 2026’ special issue welcomed in Kundal.

‘Stree: Sangharsh Te Swarajya 2026’ special issue welcomed in Kundal.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुंडल (जि. सांगली) : क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड महाविद्यालय, कुंडल (ता. पलूस) येथे स्त्री शक्ती मंचाच्यावतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 'स्त्री : संघर्ष ते स्वराज्य २०२६' या विशेष अंकाचे मान्यवरांच्या उपस्थितीत अत्यंत उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले.

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