विद्यार्थी-पालकांच्या मार्गदर्शनासाठी  जिल्ह्यात 8 समुपदेशक कार्यरत 

सांगली- "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये बंद आहेत. विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये शैक्षणिक परिस्थितीबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना करिअर आणि विविध समस्यांबाबत समुपदेशन करण्यासाठी शासनाने सांगली जिल्ह्यासाठी 8 समुपदेशक नियुक्त केले आहेत. "कोरोना' मुळे 14 मार्चपासून शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. पहिली ते नववी आणि अकरावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मात्र शैक्षणिक वर्ष कधीपासून सुरू होणार? यासह अनेक प्रश्‍न विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी-पालक सध्या सर्वत्र चौकशी करत आहेत. त्यांच्यामध्ये संभ्रम आहे. त्यांना योग्य मार्गदर्शन व समुपदेशनाची गरज आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने जिल्हानिहाय समुपदेशक नियुक्त केले आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने जिल्ह्यात आठ समुपदेशक नियुक्त केले आहेत. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य डॉ. आर.ए. होसकोटी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुधाकर तेलंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज सुरू आहे. "डाएट' च्या अधिव्याख्याता डॉ. वैशाली भोई या जिल्हा समन्वयक म्हणून काक पाहत आहेत. जिल्ह्यातील समुपदेशक असे : संजय पाटील (राणी सरस्वती कन्याशाळा पेठभाग, मोबाईल 9730848074), रमेश हल्लोळी (राष्ट्रीय जलतरणपटू सागर पाटील विद्यालय ढवळी, ता. वाळवा, 8928764275), संभाजी सरक (रामराव विद्यामंदिर जत, 9764601752), सरोज बाबर (आर.पी. पाटील विद्यालय कुपवाड, 9890777612), पांडुरंग गुरव (शहीद सुरेश चव्हाण हायस्कुल करोली टी, 9673469031), विकास कांबळे (भारतमाता विद्यालय, चिकुर्डे, 7798869092), संभाजी शिंदे (भवानी हायस्कुल आटपाडी, 9423809925), अण्णासाहेब भोसले (महात्मा गांधी विद्यालय तासगाव, 9730398216).



