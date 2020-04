सांगलीत दुसऱ्या दिवशीही हळदीला इतका उच्चांकी दर 

सांगली- हळद उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कालपासून ऑनलाईन हळद सौद्यांना प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशी 9 हजार 9 रूपये उच्चांकी दर मिळाला. तर आज दुसऱ्या दिवशी 11 हजार 111 रूपये प्रति क्विंटल इतका आणखी उच्चांकी दर मिळाला. "कोरोना' मुळे लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू केल्यामुळे हळदीचे सौदे बंद करावे लागले होते. त्यामुळे दीड महिन्यापासून शेतकरी प्रतिक्षेत होते. सौद्यावेळी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन दहा दिवसापूर्वी होणारे सौदे बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी गर्दी टाळण्यासाठी ऑनलाईन सौदे घ्यावेत अशी सूचना केली. त्यानुसार सोमवारी (ता.27) प्रायोगिक तत्वावर एका अडत दुकानात सौदे घेण्यात आले. तो प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर बुधवारी पाच अडत दुकानातील हळदीचे ऑनलाईन सौदे घेण्यात आले. ऑनलाईन सौद्यांना प्रारंभ झाल्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशीच्या सौद्याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले होते. आज 9 अडत दुकानातील सौद्यांना आज सकाळी प्रारंभ झाला. 349 शेतकऱ्यांकडील 377 लॉट विक्रीसाठी ठेवण्यात आले होते. सकाळी व्यापाऱ्यांनी हळदीची पाहणी केल्यानंतर ऑनलाईन दर कळवला. सायंकाळपर्यंत 9 हजार 111 हळद पोत्यांची विक्री झाली. एकुण 4 हजार 555 क्विंटल हळदीचे सौदे पूर्ण झाले. आजच्या सौद्यात 11 हजार 111 रूपये इतका कालच्यापेक्षा उच्चांकी दर मिळाला. कमीत कमी 3 हजार 800 रूपये ते जास्तीत जास्त 11 हजार 111 रूपये इतका दर मिळाला. तर सरासरी दर 6 हजार 700 रूपये इतका राहिला.

""बाजार समितीने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाईन हळद सौद्यांना प्रारंभ केला आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. उच्चांकी दर मिळाला आहे. शेतकऱ्यांनी सौद्यामध्ये जास्तीत जास्त हळद आणावी.''

-दिनकर पाटील (सभापती, बाजार समिती)



Web Title: Such a high rate of turmeric on the second day in Sangli