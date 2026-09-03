पश्चिम महाराष्ट्र

Sugar Price Update : सण-उत्सवात साखर आवाक्यात राहणार! सप्टेंबरचा कोटा 4.10 लाख क्विंटल, पंधरवड्यात 40 टक्के विक्रीची अट; काय आहेत घाऊक दर?

Maharashtra Sugar Mills Get 4.10 Lakh Quintal Quota : केंद्र सरकारने साखरेच्या दरातील अचानक वाढीनंतर मासिकाऐवजी पंधरवड्याचा विक्री कोटा लागू केला. सांगली जिल्ह्यातील १५ कारखान्यांना ४.१० लाख क्विंटल कोटा मिळाल्याने साखरेचे दर नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra sugar mill sale quota

Maharashtra sugar mill sale quota

esakal

विष्णू मोहिते
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सांगली : साखरेचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश असल्याने अचानक दरातील उसळीनंतर केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली करत साखरेचे दर नियंत्रणात आणले (sugar prices in Maharashtra today) आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखर दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने मासिक कोट्याऐवजी पंधरवड्याचा विक्री कोटा लागू केला आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांना कोटा १३ लाख टन आहे.

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