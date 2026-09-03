Sugar Price Update : सण-उत्सवात साखर आवाक्यात राहणार! सप्टेंबरचा कोटा 4.10 लाख क्विंटल, पंधरवड्यात 40 टक्के विक्रीची अट; काय आहेत घाऊक दर?

सांगली : साखरेचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश असल्याने अचानक दरातील उसळीनंतर केंद्र सरकारने तातडीने हालचाली करत साखरेचे दर नियंत्रणात आणले (sugar prices in Maharashtra today) आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखर दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने मासिक कोट्याऐवजी पंधरवड्याचा विक्री कोटा लागू केला आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांना कोटा १३ लाख टन आहे. .जिल्ह्यातील १५ कारखान्यांना साखरविक्रीचे उद्दिष्ट ४ लाख १० हजार क्विंटल आहे. ४० टक्के साखर पहिल्या आठवड्यात विकणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे साखरेचे दर एका उसळीनंतर धाडकन आपटले आहेत. त्यामुळे सण-उत्सवात दर आवाक्यात राहतील. सध्या घाऊक बाजारातील दर ५६ ते ५७ रुपये आहे..साखर दरात अचानक उसळी आली. केंद्र सरकारने धोरणात तातडीने बदल केला. ३० ऑगस्टला याबाबत नवे आदेश काढण्यात आले. ऑगस्टमध्ये देशासाठी २२.५० लाख टन मासिक कोटा होता. त्याच्या तुलनेत सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यासाठी १३ लाख टनांचा कोटा निश्चित केला आहे. जिल्ह्याला ऑगस्टमध्ये ७ लाख ३१ हजार क्विंटल कोटा दिला होता. आता केवळ पंधरा दिवसांसाठी ४.१० लाख क्विंटल कोटा दिल्याने कारखान्यांना कमी कालावधीत साखर बाजारात आणावी लागेल. विक्रीनंतर सात दिवसांच्या आत ती कारखान्यातून पाठवणे बंधनकारक असेल..पाच वर्षांत देशांतर्गत बाजारात साखरेचे कारखान्यांतील, किरकोळ बाजारातील दर (प्रति किलो) (स्त्रोत - इस्मा)वर्ष घाऊक दर किरकोळ दर२०२१-२२ ३१ ते ३४ ३६ ते ३८२०२२-२३ ३३ ते ३५ ३८ ते ४०२०२३-२४ ३६ ते ३७ ४१ ते ४३२०२४-२५ ३८ ते ४० ४४ -४८२०२५-२६ ५० ते ६५ ५५ ते ७०.Khadpoli Bridge Latest Update : खडपोली पुलाबाबत मोठी अपडेट! नदीपात्रातील महत्त्वाचे टप्पे पार; 'या' महिन्यात वाहनांसाठी मार्ग मोकळा होणार?.साखर कारखान्यांनी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ७० ते ८० टक्के साखर तोट्यात विकली. जूनमध्ये क्विंटलला ३९००, जुलैमध्ये ४४००, आठ दिवसांपूर्वी ५५०० आणि आता ४५०० रुपये दर मिळत आहे. सध्याच्या वाढलेल्या दराचा फायदा केवळ १७ ते २० टक्के कोट्यालाच झाला आहे. केंद्राचे आयात धोरण आणि आगामी कोटा यावरच पुढील साखरेचे दर निश्चित होतील.-आर. डी. माहुली, व्यवस्थापकीय संचालक, राजारामबापू साखर कारखाना.आयातीचे धोरणसाखर दरावर नियंत्रणासाठी केंद्राने केवळ कोटा नियंत्रण नव्हे, तर साखर आयातीचा पर्याय खुला ठेवला आहे. १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय झाला आहे. ७ लाख ९७ हजार टन साखर आयातीचे करार झाले आहेत. उर्वरित २ लाख ३ हजार टन साखरेच्या आयातीसाठी ७ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धता वाढवून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे..साठ्यावर नजर...साखर कारखान्यांना ३१ ऑगस्टचा प्रारंभिक साठा, उत्पादन, डिस्पॅच आणि अंतिम साठ्याची माहिती सादर करणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि सादर केलेल्या माहितीत तफावत आढळल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. तसेच ऑगस्टचा अहवाल सात सप्टेंबरपर्यंत सादर न करणाऱ्या कारखान्यांना पुढील पंधरवड्यासाठी कोटा न देण्याचे स्पष्ट केले आहे..Chiplun Mandal Officer Bribe Case : 10 हजारांची लाच स्वीकारताना चिपळूणचे मंडळ अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात; जमीन खरेदीच्या नोंदीसाठी घेतले होते पैसे.साखरेत तेजी कायम राहील - गायकवाडनिवृत्त साखर संचालक शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘‘आगामी सणासुदीच्या काळात केंद्रांच्या धोरणामुळे साखर दर नियंत्रणात राहतील. सध्या कारखान्यातील प्रतिक्विंटल विक्रीदर ४८०० रुपयांवर आला आहे. प्रतिकिलो ५५ ते ५७ रुपयांनी किरकोळ विक्री सुरू आहे. आणखी १ ते २ रुपयांनी घट होईल. भविष्यात मात्र दरात तेजी राहील. गेल्या दहा वर्षांत १०० लाख टन शिल्लक साखर होती..गत वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ३० लाख टन, तर ती यंदाच्या ऑक्टोबरमध्ये फक्त १० लाख टनावर येईल. केंद्राने कितीही दबाव आणला, तरी साखर व्यापारी सर्व परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास करून निर्णय घेतात. ते थेट गोडावूनमनकडून शिल्लक साखरेचा अंदाज घेतात. केंद्र सरकारने आयात केलेली साखर क्विंटलला ५३०० रुपये आहे. त्यावर रिफायनरी चार्जेस क्विंटलला ५०० रुपये आणि त्यांची वाहतूक धरून साखर देशात ६००० रुपयांना मिळेल. त्यावर नफा मिळवून साखर देशात विकावी लागेल. या पर्यायाला मर्यादा आहेत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.