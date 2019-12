कुणी नकोसे तर कुणाचे हरपले छत्र

शिर्डी ः जन्मतःच कुरूप दिसणाऱ्या श्रद्धाला आठ दिवसांची असतानाच आई-वडिलांनी सोडून दिले. वडील मद्यपान करून रोज अमानुष मारहाण करू लागल्याने हादरून गेलेल्या, सातवीत शिकणाऱ्या संध्याला आता घरच्या आठवणी नकोशा वाटतात. आई-वडिलांचे निधन झाल्याने जबाबदारी नको म्हणून नातेवाइकांनी भावंडांना स्मशानभूमीजवळ सोडून दिले. पोटाची खळगी भरताना दमछाक झालेल्या आईला सांभाळता येईना; मग जगण्यासाठी मुलांना तिच्या मायेची ऊब सोडावी लागली. आई-वडील ऊसतोडणीला जातात. सांभाळायला कुणीच नाही; मग त्यांच्या मुलांना मायेची ऊब येथे मिळाली... जिवाला चटका लावणाऱ्या अशा विविध कहाण्या असलेल्या शंभराहून अधिक मुलांना येथील साई आश्रया अनाथाश्रमात सुरक्षित निवारा मिळाला आहे. आश्रमाचे संचालक गणेश दळवी पत्नी व आईच्या सहकार्याने या मुलांचे संगोपन करतात.

रोटरी क्‍लबचे अध्यक्ष निखिल बोरावके, अभियंता शरद निमसे, डॉ. एम. वाय. देशमुख, उद्योजक राजेंद्र कोते व अभय दुनाखे यांनी या मुलांना चादरी व ब्लॅंकेट नुकतेच भेट दिले. त्या वेळी दळवी यांनी यातील काही मुलांच्या कहाण्या सांगितल्या. त्या वेळी त्या मुलांचे डोळे भरून आले. हेही वाचा - तनपुरेच्या कामगारांचे उपोषण दळवी म्हणाले, ""दोन भावंडांच्या आई-वडिलांचे अपघाती निधन झाले. अंत्यसंस्कारानंतर नातेवाइकांनी, जबाबदारी नको म्हणून दोन्ही मुलांना स्मशानभूमीजवळ सोडून दिले. हा प्रसंग पाहून मी हादरून गेलो. त्यांना घेऊन घरी आलो. त्यातून साई आश्रया अनाथाश्रमाची सुरवात झाली. श्रद्धाला जन्मतः नाक नव्हते. ती भेसूर दिसायची. आठ दिवसांची असताना द्वारकामाई मंदिराजवळ सापडली. तिच्यावर सात शस्त्रक्रिया केल्या. आता छान दिसते. पहिलीत शिकते. यापेक्षा आनंद आणि समाधान ते काय असते? आजवर आश्रमातील तीन मुलींचे विवाह झाले. दानशूर भाविक व आश्रमाच्या हितचिंतकांच्या मदतीवर या सर्व मुलांचा संगोपनाचा खर्च भागवतो. साई संस्थानातर्फे मुलांना रोज भोजन पाठविले जाते. हेही वाचा -बी.एड.साठी गुरुजींकडून बनवाबनवी इमारतीचे काम सुरू

कोपरगाव येथील समता पतसंस्थेचे संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्ते काका कोयटे यांनी साई आश्रया अनाथाश्रमासाठी एक एकर जमीन दिली. त्यावर आश्रमाच्या इमारतीचे काम सुरू आहे. अनाथ महिला व वृद्धांचेही आम्ही संगोपन करायला सुरवात केली आहे. नव्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले, की जागेची अडचण दूर होईल. मुलांसाठी अभ्यासिका, क्रीडांगण व अन्य सुविधा उपलब्ध होतील.

- गणेश दळवी, संचालक, साई आश्रया अनाथाश्रम

