संशयिताने बोलवली रुग्णवाहिका: आर्थिक वादातून खून

तुंग ः कसबेडिग्रज (ता. मिरज) येथे जयश्री काशिनाथ पवार या महिलेचा गळा आवळून खून करण्यात आला. यानंतर विष प्राशन केलेला संशयित फिरोज ऊर्फ गोट्या दिलावर नरदेकर याने स्वत:च फोन करून रुग्णवाहिकेला बोलावून घेतले. रुग्णवाहिका आल्यानंतर खुनाची घटना उघडकीस आली. हा खून आर्थिक वादातून झाल्याचे प्राथमिक तपासात पुढे आले आहे. दरम्यान, संशयित नरदेकर याची प्रकृती अद्याप गंभीर असून त्याच्यावर सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. मृत जयश्री यांचे भाऊ राजेंद्र आप्पा कुंबीनार (रा. मिरज) यांनी फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की जयश्री यांच्या पतीचे अपघाती निधनानंतर कसबेडिग्रज येथे आपल्या मुलांसह रहात होती. तिच्या घरासमोर संशयित नरदेकरचा गोठा असल्याने त्यांच्यात ओळख निर्माण झाली होती. जयश्री यांच्याकडे विम्याची काही रक्कम मिळाली होती. नरदेकर याचे त्यांच्या घरी वारंवार येणे-जाणे होते. संशियताने त्यांच्याकडे वारंवार पैशाची मागणी केली. यातून त्यांच्यात वाद होत होता.

काल जयश्री या घरात एकटे असताना नरदेकर हा घरी गेला. तो मद्यधुंद अवस्थेत होता. त्याने जयश्रीकडे पैशांची मागणी केली. यावरून त्यांच्यात वाद निर्माण झाला. वाद टोकाला गेल्यानंतर नरदेकर याने मफलरने त्यांचा गळा आवळला. यात तिचा मृत्यू झाला. त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर नरदेकर याने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानेच 108 वर फोन करून रुग्णवाहिकेला बोलावून घेतले. रुग्णवाहिका दाखल झाल्यानंतर जयश्री ही मृत झाल्याचे समजले. नरदेकर अत्यवस्थेत असल्याने त्याला तत्काळ सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. याची माहिती मिळाल्यानंतर सांगली ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री उशिरा पंचनामा करून मृतदेह सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आला. उत्तरीय तपासणी करून नातेवाईकांना मृतदेह देण्यात आला. अधिक तपास उपनिरीक्षक विष्णू माळी करीत आहेत. दरम्यान, संशयित फिरोज नरदेकर हा गुन्हेगारी असून त्याच्यावर यापूर्वी मारामारी, जबरी चोरी असे गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

