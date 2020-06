शिराळा (सांगली)- तालुक्‍यातील आरळापैकी इनामवाडी येथे मारुती गंगाराम चौगुले यांच्या शेतातील नऊ गुंठ्यातील उसाचे रानटी डुकरांनी मोठ्याप्रमाणात नुकसान केले आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून चिंता व्यक्त होत आहे. शिराळा तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागात रानडुकरांचा मोठ्या प्रमाणात वावर आहे. ही डुकरे रात्रीच्यावेळी अनेक ठिकाणी पिकांमध्ये घुसून नुकसान करत आहेत. रात्रीच्यावेळीच रान डुकरे नुकसान करत असल्यामुळे त्यांचा बंदोबस्त करणे शक्‍य होत नाही. तसेच रान डुकरांकडून हल्ला होण्याची शक्‍यता असल्यामुळे कोणी धाडस करत नाहीत. आरळापैकी इनामवाडी येथे चौगुले यांच्या शेतात नऊ गुंठ्यातील ऊसाचे रान डुकराने नुकसान केले. त्या ठिकाणचे वन विभागामार्फत पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. शिराळा हा तालुका अतीपावसाचा तालुका आहे. गतवर्षी अतिवृष्टी व महापूर यामुळे तालुक्‍यातील लोकांची 100 टक्के पिके वाया गेली होती. यावर्षीही रानडुकरांनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यास सुरुवात केली असल्याने शेतकरी मेताकुटीला आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी होत आहे.

