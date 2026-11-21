वांगी : ताकारी उपसा योजनेतून सोडलेले पाणी तासगाव तालुक्यातील चिंचणीपर्यंत पोहोचले आहे. पाण्याने पाच दिवसांत ११५ किलो मीटरचा दूरवरचा पल्ला पार केला. अजून हे पाणी किलोमीटर १४४ वर पोहोचविण्याचे दिव्य पार पाडावे लागणार (Takari water reaches Chinchani Tasgaon) आहे..ऐन दुष्काळात ताकारी योजनेचे रब्बी आवर्तन १६ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले. वास्तविक, हे पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी वापरावयाचे आहे. सद्यःस्थितीतील दुष्काळी पार्श्वभूमीवर प्रथमतः शेवटच्या टोकाला किलोमीटर १४४ वर पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट होते. मुख्य कालव्याच्या सुरुवातीपासून पाणी मागणी, संपूर्ण लाभक्षेत्रात जटील झालेला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि इतर दबाव यातून संभाव्य पाणीचोरी, गळती यावर मात करीत योजनेच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली, उपअभियंता डी. बी. नरवाडे यांच्या नियोजनानुसार अवघड काम पार पाडले जात आहे..तुटपुंज्या कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर, लोकांमध्ये जनजागृती करीत या अधिकाऱ्यांनी थंडीच्या दिवसात अहोरात्र कष्ट घेतले आहेत. पाणी तासगाव तालुक्यातील चिंचणीपर्यंत पोहोचले आहे. ११ पंप सुरू असूनही दूरवरच्या अंतरामुळे पाणी अत्यंत संथ गतीने पुढे सरकत आहे. चार दिवसांत हे पाणी किलोमीटर १४४ (सोनी-भोसे) या ठिकाणी पोहोचण्याची शक्यता आहे. पुरेसा पाणीसाठा झाल्यानंतर पाणी कालव्याच्या उलट्या दिशेने लोकांना दिले जाणार आहे..Koregaon Snakebite Death : उसाच्या फडात घोणस पकडताना सर्पमित्राचा दुर्दैवी अंत; प्लॅस्टिकच्या पोत्यात घालताना हाताच्या करंगळीला दंश, विष संपूर्ण शरीरात भिनलं अन्....ताकारी मुख्य कालव्याच्या सुरुवातीपासूनच्या शेतकऱ्यांच्या सहकार्यामुळे पाणी भरभर ११५ किलोमीटरवर पोहोचले. असेच सहकार्य ठेवल्यास पुढील आठवड्यापासून उर्वरित संपूर्ण कालव्यावर टप्प्याटप्प्याने सर्वांना मुबलक पाणी देणे शक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांनी थोडासा धीर धरून सहकार्य करावे.-प्रज्ञा पाटील, कार्यकारी अभियंता, ताकारी उपसा सिंचन योजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.