गुणवत्तेसाठी विद्यापीठाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा घ्या : "सिनेट' सदस्यांची मागणी 

सांगली- देशातील अनेक राज्यात विद्यापीठाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्रात जर सरासरी गुणांवर उत्तीर्ण करायचे ठरवल्यास राष्ट्रीय पातळीवर येथील विद्यार्थ्यांना कमीपणा येईल. स्पर्धेत येथील विद्यार्थी मागे पडतील. त्यामुळे गुणवत्ता टिकवण्यासाठी अंतिम सत्राच्या परीक्षा घ्याव्यात अशी मागणी शिवाजी विद्यापीठ अधिसभा (सिनेट) सदस्य संजय परमणे व विशाल गायकवाड यांनी केली आहे. राज्य शासनाने नुकतेच कोविड 19 च्या काळातील अंतिम सत्राच्या परीक्षा न घेता सरासरी गुणांवर विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विद्यापीठ स्तरावरून विरोध होऊ लागला आहे. अनेक शिक्षणप्रेमी पालक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य आणि संस्थाचालक यांनी निर्णयाच्या विरोधात मते मांडली आहेत. सिनेट सदस्यांशी देखील अनेकांनी संपर्क साधून या निर्णयाला विरोध करण्याची मागणी केली आहे. वास्तविक इतर अनेक राज्यांमध्ये विद्यापीठाची अंतिम सत्राची परीक्षा घेतली जाणार आहे. फक्त महाराष्ट्रात जर सरासरी गुणांवर विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे ठरवल्यास राष्ट्रीय पातळीवर येथील विद्यार्थ्यांना कमीपणा येईल. स्पर्धेच्या जगात महाराष्ट्रातील विद्यार्थी मागे पडतील अशी शंका अनेकांनी व्यक्त केली आहे. भविष्यात 2020 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कायमचे लाजीरवाणे वाटू शकते असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अनेक विद्यार्थी अंतिम सत्रात भरपूर अभ्यास करून चांगले गुण मिळवून सरासरी वाढवण्याची तयारी करतात. तसेच नोकरीसाठी अंतिम वर्षाचे गुण विचारले जातात. अंतिम सत्रामध्ये प्रोजेक्‍ट वर्क, प्रेझेंटेशन, ओरल आदी गोष्टी असतात. त्यासाठी सरासरी गुण कसे देता येतील? असे अनेक प्रश्‍न असून त्याची उत्तरे विद्यापीठाला देता येणार नाहीत. त्यामुळे सरासरी गुणांवर उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय रद्द करून येणाऱ्या कालावधीत परीक्षावर आधारीत गुणांवर उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच विद्यार्थी व पालकांच्या मनातील गोंधळ दूर करावा अशी मागणी श्री. परमणे व श्री. गायकवाड यांनी केली आहे.



Web Title: Take the final semester exams of the university for quality