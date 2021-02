दुर्दैव ; सरपंचपदाची माळ गळ्यात पडली पण आयुष्याची दोरी मात्र तुटली

बेळगाव : ग्रामपंचायत अध्यक्षपदाची माळ बिनविरोध गळ्यात पडली. पण, अधिकाराचा उपभोग घेण्यापूर्वीच बडस खुर्द ग्रामपंचायतीच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा सुशिलव्वा रामचंद्र अलाबादी (वय 70) यांना इहलोकाची यात्रा करावी लागली आहे. केवळ एक दिवसाचे अध्यक्षपद त्यांना मिळाले. नवनिर्वाचित अध्यक्षा सुशिलव्वा यांचा काल (ता. 3) हृदयविकाराने निधन झाले. सुशिलव्वा यांनी बडग ग्रामपंचायतीमध्ये पाच वेळा निवडून येण्याचा मान मिळविला आहे. मात्र मागील निवडणुकीत त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. वयाच्या सत्तराव्या वर्षात देखिल त्यांनी यंदाची ग्रामपंचायत निवडणूक लढविली होती. यात मतदारांनी त्यांच्याबाजूने कौल दिला होता. हेही वाचा - ब्रेकिंग - पन्हाळा गडाशेजारील पावनगडावर सापडले तोफगोळे ग्रामपंचायतीमध्ये विजयी ठरल्यानंतर 2 फेब्रुवारी रोजीच पंचायत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यामुळे त्यांचा गावात जंगी सत्कारही करण्यात आला होता. पण, केवळ एकच दिवसाचे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर काल (ता. 3) हृदयविकाराने त्यांचे निधन झाले. त्यामुळे गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्यामागे मुलगा व मुलगी असा परिवार आहे. तालुका पंचायत सदस्य महांतेश अलाबादी यांच्या त्या मातोश्री होत. संपादन - स्नेहल कदम

