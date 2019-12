सात-बारा दुरुस्तीसाठी लाच मागणारा कमलापूरचा तलाठी सापडला जाळ्यात

सांगोला (सोलापूर) : वडिलोपार्जित जमिनीचा सात-बारा उतारा दुरुस्त करण्यासाठी 10 हजार रुपये लाचेची मागणी करणारा तलाठी व खासगी इसम लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकला आहे. कमलापूरचे तलाठी विनोद विठ्ठल भडंगे व एजंट रामदास मुरलीधर काळे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तक्रारदारांच्या कमलापूर (ता. सांगोला) येथील वडिलोपार्जित जमिनीचा सात-बारा उतारा दुरुस्ती करण्यासाठी तलाठी विनोद विठ्ठल भडंगे व एजंट रामदास काळे हे 10 हजार रुपयांची लाच मागत असल्याबाबत तक्रारदार यांनी 7 ऑगस्ट रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पडताळणी केली असता त्यामध्ये तलाठी विनोद भडंगे व एजंट रामदास काळे यांनी तक्रारदारांना 10 हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. यात तलाठी विनोद भडंगे (रा. सांगोला) व खासगी इसम रामदास काळे (रा. कमलापूर) यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध सांगोला पोलिस ठाण्यामध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणेचे पोलिस अधीक्षक राजेश बनसोडे, अप्पर पोलिस अधीक्षक संजय पाटील, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सोलापूरचे पोलिस उपअधीक्षक संजीव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरीक्षक जगदीश भोपळे, सहायक पोलिस फौजदार जाधवर, पोलिस हवालदार चंद्रकांत पवार, पोलिस कॉन्स्टेबल देशमुख, पोलिस कॉन्स्टेबल जानराव, पोलिस कॉन्स्टेबल श्‍याम सुरवसे यांनी केली.

