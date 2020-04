तानाजीची आयपीएल  धून... वाजलीच नाही...

आळसंद (सांगली ) : रामापूर (ता. कडेगाव ) येथील कलावंत तानाजी माने यांची यंदा जोतिबाच्या डोंगरावर वाजणारी आयपीएल धूम कोरोनामुळे वाजली नाही. सलग आठ ते दहा वर्षांपासून वाजवली जाणारी धूम न वाजल्याने तानाजीच्या मनाला हुरहूर लागली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जोतिबा डोंगरावर दख्खनचा राजा असणारा जोतिबाची यात्रा 121 वर्षां नंतर खंडीत झाली. तानाजी माने हा हरहुन्नरी कलाकार . आपल्या टंपेंटच्या सहाय्याने आयपीएल च्या धूनवर आबालवृद्धांना गतवर्षी ठेका धरायला लावला होता. यावेळी कोरोना या ससंर्गजन्य विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाने यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला... संवेदनशील असणार्या तानाजीला वाईट वाटले. त्याने वाजवलेली आयपीएल धूमला सोशल मीडियात लाखो लाईक मिळाल्या होत्या. तो दहा वर्षांपासून गावातील सासनकाठ्याबरोबर आपलं वाद्य घेऊन नियमित जात असे. तानाजी माने हे येरळाकाठावर वसलेल्या रामापूरचे. वडिलांनी वयाच्या 14 व्या वर्षी बॅन्ड मध्ये मदतीला घेतले अन्‌ कलेशी नाते जोडले ते कायमचे. तानाजी कलाबाज बनला. आयपीएल धूम वाजवल्यामुळे सोशल मीडियात चांगलाच फेमस झाला आहे.

कोट : गेल्या आठ- दहा वर्षांपासून चैत्रातील पोर्णिमेला भरणार्या यात्रेला नियमित जात असतो. जोतिबाचं दर्शन घेत असतो. टंपेटं च्या साहाय्याने वाजवली जाणारी आयपीएल धूम वाजवताना वेगळी मज्जा येत असते. कोरोना मुळे यात्रा रद्द झाली आहे. याचं वाईट वाटतं.



