तासगावमध्ये 49 पैकी 42 जण निगेटिव्ह; कडकडीत "बंद'ला प्रतिसाद 

तासगाव (जि. सांगली) : शहरात आज चौथ्या दिवशीही कडकडीत लॉकडाउन पाळण्यात आला. दरम्यान, त्या पाच कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आलेल्या 49 जणांचे स्वॅब घेण्यात आले होते. त्यापैकी 42 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्याने प्रशासनाने काहीसा सुटकेचा निःश्‍वास सोडला. तासगावात एकावेळी पाच जण कोरोना रुग्ण सापडल्याने पूर्ण शहर कंटेंन्मेंट झोन म्हणून पूर्ण बंद ठेवण्यात आले आहे. आज लॉकडाउनचा चौथा दिवस होता. तासगावकर नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे या "बंद'ला पाठिंबा दिल्याने सर्व रस्ते रिकामे रिकामे दिसत होते. अपवाद वगळता एखाद- दुसरी मोटारसायकल रस्त्यावरून फिरताना दिसत होती. त्यातच बहुतांश रस्ते बॅरिकेड्‌स लावून बंद करण्यात आल्याने नागरिकांना चालत ये-जा करावी लागत आहे. बफर झोनमधील व्यवहार 10 तारखेपर्यंत, तर कंटेन्मेंट झोनमधील व्यवहार 28 तारखेपर्यंत बंद राहणार आहेत. कंटेन्मेंट झोनमधील बॅंकाही बंद आहेत.

त्या पाच कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या 49 जणांचे स्वॅब घेण्यात आले होते. त्यापैकी सायंकाळपर्यंत 42 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. अद्याप सात जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. या 42 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याने प्रशासनाने सुटकेचा निःश्‍वास सोडला आहे. दरम्यान, बोरगाव येथील कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या पाचपैकी चार जणांचे घेतलेले स्वॅब अहवाल निगेटिव्ह, तर एक प्रलंबित असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल सूर्यवंशी यांनी दिली.

Web Title: In Tasgaon, 42 out of 49 were corona negative; Strict response to Band