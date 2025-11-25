Sangli Politics : "तासगाव पालिकेत पुन्हा भाजपची सत्ता! ‘सोशल इंजिनिअरिंग’सह भक्कम पॅनेल जाहीर करून महाडिकांचा विजयाचा दावा"

तासगाव : तासगाव नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) सर्वसमावेशक ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ साधत पूर्ण पॅनल उभे केले असून, देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची सत्ता आहे..तासगावचे नागरिक पालिकेवर पुन्हा एकदा भाजपचा झेंडा फडकवतील, असा विश्वास भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांनी व्यक्त केला. तासगाव नगरपालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नगराध्यक्ष आणि उमेदवारांच्या पॅनेलचा प्रचार प्रारंभ येथील गणपती मंदिरात करण्यात आला. .Sangli Crime News : विट्यात थरार! देशी पिस्तूल घेऊन उभा असलेला तरुण रात्रीच पोलिसांच्या जाळ्यात; एक लाखांचा मुद्देमाल जप्त.यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, तालुकाध्यक्ष स्वप्नील पाटील, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सौ. विद्या सागर चव्हाण आणि नगरसेवक पदाचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते. गणपती मंदिरात प्रचाराचा नारळ फोडल्यानंतर प्रचार सभेचे आयोजन केले होते. .यावेळी पक्षनिरीक्षक अनिल लोंढे, तसेच धनंजय शिंदे, शहर अध्यक्षा स्वाती सूर्यवंशी, महेश पाटील, उदय राजोपाध्ये, मा. नगराध्यक्ष दिनकर बाबूगडे, शहर युवा मोर्चा अध्यक्ष सागर धाबुगडे, मुन्ना कोकणे उपस्थित होते..Sangli News : “दबावशाहीच्या छायेतून बाहेर या” तासगावात सुजात आंबेडकरांचा जोरदार संदेश; वंचित–स्वाभिमानी आघाडीचा प्रचार धमाकेदार सुरुवात.यावेळी बोलताना ॲड. स्वप्नील पाटील म्हणाले, ‘तासगाव नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपने सर्वसामान्य स्थानिक आणि युवा उमेदवारांचे पॅनेल उभा करताना विकासाचा ठोस रोडमॅप जनतेसमोर ठेवला आहे. शहराला विकासाच्या एका नव्या दिशेने नेण्यासाठी आमचे सर्व उमेदवार शंभर टक्के प्रयत्न करतील..विरोधकांनी पैशाच्या जोरावर उमेदवारी दिल्याची चर्चा खुद्द त्यांच्या तंबूतच आहे. एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात उमेदवार उभे करणे म्हणजे मतदार विकत घेण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीत परिवर्तन नक्की घडेल,’ असे ते म्हणाले. .यावेळी मान्यवरांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पार्टीचा प्रचार प्रारंभ केला, तर उपस्थित कार्यकर्त्यांनी जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विजय असो, स्वप्नील भैया तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है यासह इतर घोषणा बाजीने परिसर दणाणून सोडला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.