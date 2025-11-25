पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : "तासगाव पालिकेत पुन्हा भाजपची सत्ता! ‘सोशल इंजिनिअरिंग’सह भक्कम पॅनेल जाहीर करून महाडिकांचा विजयाचा दावा"

BJP Launches Comprehensive Panel : तासगावचे नागरिक पालिकेवर पुन्हा एकदा भाजपचा झेंडा फडकवतील, असा विश्वास भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांनी व्यक्त केला. तासगाव नगरपालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नगराध्यक्ष आणि उमेदवारांच्या पॅनेलचा प्रचार प्रारंभ येथील गणपती मंदिरात करण्यात आला.
BJP Launches Comprehensive Panel

BJP Launches Comprehensive Panel

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तासगाव : तासगाव नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) सर्वसमावेशक ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ साधत पूर्ण पॅनल उभे केले असून, देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची सत्ता आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Political Culture
Campaign
political parties
social activities
tasgaon
nagarpalika
Political Controversy
political struggle
panel
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com