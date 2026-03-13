Teacher Cyber Fraud Case : तुमच्या मोबाईलवरही असा व्हिडिओ कॉल येतोय? CBI अन् पोलिसांच्या नावाने निवृत्त शिक्षकाला घातला 59 लाखांचा गंडा, नेमकं काय घडलं?

तासगाव (सांगली) : ‘तुमच्यावर गुन्हा दाखल आहे’, असे व्हिडिओ कॉलद्वारे भासवून सावळज (ता. तासगाव) येथील अण्णासाहेब बाळगोंडा पाटील (वय ६१) या सेवानिवृत्त शिक्षकांची तब्बल ५९ लाख ९ हजार रुपयांची फसवणूक (how cyber criminals cheat people) झाली. याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सायबर गुन्ह्याने तासगाव तालुक्यात खळबळ उडाली आहे..याबाबत तासगाव पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी की, सावळज येथील सेवानिवृत्त शिक्षक अण्णासाहेब पाटील यांना ८ जानेवारी रोजी मोबाईल फोनवरून व्हिडिओ कॉल आला. ‘तुमच्या नावावर मोबाईल सीमकार्ड घेतले गेले असून, त्याबद्दल बंगळूर येथे गुन्हा दाखल झाला आहे’, असे सांगून सीबीआय, रिझर्व्ह बॅंक, प्रािप्तकर, पोलिस, सर्वोच्च न्यायालय अशा वेगवेगळ्या विभागांची नावे घेऊन घाबरवले..Kolhapur LPG Shortage : घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी मोजावे लागतायत 3000 रुपये; कोल्हापुरात गॅसचा काळाबाजार जोरात, पाहा काय आहे धक्कादायक वास्तव!.तसेच अटक करण्याची भीती घालून १२ जानेवारी रोजी ‘तुमच्या बँकेतील पैसे चेक करावे लागतील’, असे म्हणून २९ लाख ४९ हजार रुपये बँक ऑफ महाराष्ट्र वायफळे शाखा येथून ‘आयसीआयसीआय’ बँकेच्या अकाउंटवर पाठवण्यास भाग पाडले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे लेटरहेड असलेले पत्र व्हॉटस् ॲपवर पाठवून युनियन बँकेमध्ये असलेले पैसे पाठवण्यास सांगितले त्यावरून २९ लाख साठ हजार रुपये ॲक्सिस बँकेच्या एका खात्यावर पाठवले; त्यानंतर पुन्हा ‘२४ लाख रुपये भरा’, असा तगादा लावला..मात्र, आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर १९३० नंबर वर फोन करून फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. फोन नंबर वरून येणाऱ्या नावावरून दया नायक आणि अजय पाटील या दोघांच्या विरोधात फसवणूक केल्याची फिर्याद तासगाव पोलिसांत दाखल करण्यात आली आहे. अधिक तपास तासगाव पोलिस करीत आहेत..Karnur Kagal Clash : करनूर हादरलं! सोशल मीडियावरील 'त्या' पोस्टमुळे दोन समाजांत राडा; विटा-दगडफेकीत 4 जण जखमी, कागल पोलिसांनी परिस्थिती कशी हाताळली?.सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी...जर कोणी सायबर केस, पोलिस कारवाईची भीती दाखवत पैसे मागत असेल तर ते बहुधा फसवणूक असते. आधी शांत राहा आणि अधिकृत संस्थेकडून पडताळणी करा.स्वतःला बँक, पोलिस, कुरिअर कंपनी किंवा सरकारी अधिकारी सांगणाऱ्या व्यक्तीवर लगेच विश्वास ठेवू नका.बँक किंवा सरकारी संस्था कधीही ओटीपी, एटीएम पिन, सीव्हीव्हीफोनवर विचारत नाहीत; अशी माहिती दिल्यास खाते रिकामे होऊ शकते.एसएमएस, व्हॉटस् ॲप किंवा ई-मेलमध्ये आलेल्या अनधिकृत लिंकवर क्लिक करू नका; त्यामुळे मोबाईलमध्ये हॅकर येऊ शकतो.बँक व्यवहार फक्त अधिकृत अॅप किंवा अधिकृत वेबसाइटवरूनच करा.गुगलवर सापडलेल्या कोणत्याही नंबरवर कॉल करण्याआधी खात्री करा.स्क्रीन शेअरिंग अॅप डाउनलोड करू नका; फसवणूक करणारे एनीडेस्क, टीम वीव्हरसारखे अॅप डाउनलोड करायला सांगतात; हे अॅप घेतल्यास ते तुमच्या मोबाईल/कॉम्प्युटरवर नियंत्रण मिळवतात.फसवणूक झाली किंवा संशय आला तर लगेच तक्रार करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.