Teacher Cyber Fraud Case : तुमच्या मोबाईलवरही असा व्हिडिओ कॉल येतोय? CBI अन् पोलिसांच्या नावाने निवृत्त शिक्षकाला घातला 59 लाखांचा गंडा, नेमकं काय घडलं?

सकाळ डिजिटल टीम
तासगाव (सांगली) : ‘तुमच्यावर गुन्हा दाखल आहे’, असे व्हिडिओ कॉलद्वारे भासवून सावळज (ता. तासगाव) येथील अण्णासाहेब बाळगोंडा पाटील (वय ६१) या सेवानिवृत्त शिक्षकांची तब्बल ५९ लाख ९ हजार रुपयांची फसवणूक (how cyber criminals cheat people) झाली. याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या सायबर गुन्ह्याने तासगाव तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

