Sangli Politics : रोहित विरुद्ध संजय तासगावची लढाई थरारात! दोघांनीही शहर पिंजून काढत प्रचारात झोकून दिल्याने तापले वातावरण

तासगाव : नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात शिगेला पोहोचला असून, आमदार रोहित पाटील आणि माजी खासदार संजय पाटील दोघांनीही तासगाव अक्षरशः पिंजून काढले आहे. निवडणूक प्रचारासाठी दोघेही रस्त्यावर उतरले आहेत. दोघांनीही प्रचाराची शैली पूर्णपणे बदलली आहे..आमदार रोहित पाटील आणि माजी खासदार संजय पाटील यांनी यावेळची निवडणूक कार्यकर्त्यांसाठी 'करो वा मरो' या अवस्थेवर आणून ठेवली आहे. दोन्ही बाजू तुल्यबळ असल्याने दोघांनीही पालिका ताब्यात घ्यायचीच, असा चंग बांधल्याचे चित्र दिसत आहे. आमदार रोहित पाटील त्यांच्या भगिनी स्मिता पाटील दोघेही घरोघरी जाताना दिसत आहेत..Sangli Politics : 'घराघरांत फूट पाडणारे राजकारण विट्यात चालणार नाही!' सदाशिवराव पाटीलांची जोरदार टीका, सभेत टाळ्यांचा कडकडाट.रोहित पाटील यांनी रात्रीचा मुक्कामही एखाद्या कार्यकर्त्याच्या घरी करायचा, असे नियोजन केले आहे. स्मिता पाटील यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेण्यावर भर दिला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक सुरेश पाटील 'बॅकस्टेज' सांभाळताना दिसत आहेत. .रोहित पाटील यांनी शहरविकासाबाबत तयार केलेली चित्रफीत चर्चेत आहे. यावेळी रोहित पाटील यांनीही प्रचाराची पद्धत बदलल्याचे दिसत असून आक्रमक आणि डिजिटल प्रचारावर त्यांनी भर दिला आहे..Sangli Politics : जत शहराच्या परिवर्तनाची नांदी! आ. गोपीचंद पडळकरांचा तब्बल १५० कोटींचा विकास महामंत्र जाहीर.माजी खासदार संजय पाटील यांनी यावेळी प्रचाराचे तंत्र बदलले आहे. नेहमी आक्रमक प्रचार करणारे संजय पाटील यांनी यावेळी एकदम शांत राहण्याची भूमिका घेतली आहे. सभा, पदयात्रा टाळल्या आहेत, उमेदवारांनी रोज बाहेर पडून प्रत्येक मतदाराची घरोघरी जाऊन भेटीचे भाजप स्टाईल शिस्तबद्ध नियोजन केले आहे..स्वतः संजय पाटील, त्यांच्या पत्नी ज्योती पाटील, युवा नेते प्रभाकर पाटील तिघांनी शहरातील प्रत्येक भाग पिंजून काढला आहे. रात्री उशिरापर्यंत भेटीगाठी, नाराजी दूर करणे, समजूत काढणे अशा पद्धतीने प्रचार अतिशय शांततेत सुरू ठेवला आहे. आपल्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी केलेल्या कामांची तयार केलेली छायाचित्रांकित पुस्तिका घरोघरी पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 'सायलेंट व्होटर' काय करतो?.आबा विरुद्ध काका गटातील लढाईला आता आणखी एक तिसरा कोन तयार झाला आहे. राष्ट्रवादीचे बंडखोर अजय पाटील यांच्या पत्नी ज्योती पाटील यांनीही प्रचारात रंगत आणली आहे. त्यांच्या पॅनेलमध्ये उमेदवार कमी असले तरी, कॉर्नर सभा, व्यक्तिगत भेटीगाठी, पदयात्रा यांनी वातावरण तयार करण्यात यश मिळवले आहे. या बाजूला झुकणारा 'सायलेंट व्होटर' काय करतो, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे..