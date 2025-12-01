पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : रोहित विरुद्ध संजय तासगावची लढाई थरारात! दोघांनीही शहर पिंजून काढत प्रचारात झोकून दिल्याने तापले वातावरण

Intense Campaign Battle : नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात शिगेला पोहोचला असून, आमदार रोहित पाटील आणि माजी खासदार संजय पाटील दोघांनीही तासगाव अक्षरशः पिंजून काढले आहे.
रवींद्र मानेसकाळ वृत्तसेवा
तासगाव : नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात शिगेला पोहोचला असून, आमदार रोहित पाटील आणि माजी खासदार संजय पाटील दोघांनीही तासगाव अक्षरशः पिंजून काढले आहे. निवडणूक प्रचारासाठी दोघेही रस्त्यावर उतरले आहेत. दोघांनीही प्रचाराची शैली पूर्णपणे बदलली आहे.

