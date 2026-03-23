Grape Crop Insurance : शेतकऱ्यांना मिळणार 15 कोटी; अवकाळीग्रस्त 1 हजार 411 द्राक्ष बागायतदारांना मोठा दिलासा, तुम्ही या यादीत आहात का?

विसापूर (सांगली) : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत तासगाव तालुक्यातील द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला (Grape Crop Insurance) असून, ८०९ हेक्टर क्षेत्रातील १,४११ शेतकऱ्यांना सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .याबाबतचा आदेश विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी संबंधित विमा कंपनीला दिला (Tasgaon Farmers Compensation) आहे. या आदेशानुसार, विमा कंपनीने ही रक्कम २१ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अन्यथा १२ टक्के व्याजदराने परतावा द्यावा लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..त्यामुळे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या द्राक्ष बागायतदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गतवर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष बागांचे मोठे नुकसान झाले होते. संबंधित शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा घेतला असला तरी, विमा कंपनीने स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या 'ट्रिगर'वरच भरपाई देण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिक नुकसानभरपाईची मागणी केली होती..या मागणीसाठी जिल्हा परिषद सदस्य अर्जुन पाटील यांनी आमदार रोहित पाटील यांच्या नेतृत्वात गेली वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा केला. शेतकऱ्यांनीही कृषी विभाग व विमा कंपनीसोबत वारंवार बैठका घेतल्या, निवेदने दिली. जिल्हाधिकारी व कृषी विभागानेही नुकसान लक्षात घेऊन विमा देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विमा कंपनीने हा विषय विभागीय आयुक्तांकडे नेला..त्यानंतर आमदार रोहित पाटील, अर्जुन पाटील व शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय कृषी सहसंचालक बसवराज मास्तोळी, विमा कंपनीचे अधिकारी व शेतकऱ्यांची बैठक झाली..यावेळी शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत नुकसानभरपाई न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अखेर विभागीय आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेत कृषी विभाग व विमा कंपनीशी चर्चा केली. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांनी तातडीने विमा रक्कम देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेला अखेर यश मिळाले आहे.