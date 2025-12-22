पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election Result : अखेर ९९ मतांनी फैसला! तासगावमध्ये विजया पाटील यांचा थरारक विजय

Tasgaon Mayor Election Decided by Narrow Margin : तीन फेऱ्यांच्या चुरशीच्या मतमोजणीनंतर अवघ्या ९९ मतांनी विजया पाटील यांचा विजय निश्चित, १३ विरुद्ध ११ जागांच्या फरकाने संजय पाटील गटाने तासगाव नगरपालिकेची सत्ता राखली. २४ पैकी २१ नव्या चेहऱ्यांना संधी; तासगावच्या राजकारणात नवे पर्व सुरू
Tasgaon Mayor Election Decided by Narrow Margin

Tasgaon Mayor Election Decided by Narrow Margin

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तासगाव : नगरपालिकेच्या अत्यंत चुरशीने आणि अटीतटीने झालेल्या निवडणुकीत माजी खासदार संजय पाटील गटाने केवळ ९९ मतांनी बाजी मारत सत्ता राखण्यात यश मिळविले. तासगावच्या पहिल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष विजया बाबासाहेब पाटील यांचा ९९ मतांनी विजय झाला.

Loading content, please wait...
Sangli
election
Paschim maharashtra
Result
victory
Celebration
tasgaon
result Declaration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com