Sangli Election Result : अखेर ९९ मतांनी फैसला! तासगावमध्ये विजया पाटील यांचा थरारक विजय

तासगाव : नगरपालिकेच्या अत्यंत चुरशीने आणि अटीतटीने झालेल्या निवडणुकीत माजी खासदार संजय पाटील गटाने केवळ ९९ मतांनी बाजी मारत सत्ता राखण्यात यश मिळविले. तासगावच्या पहिल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष विजया बाबासाहेब पाटील यांचा ९९ मतांनी विजय झाला. .त्यांना ९ हजार ५४१ मते मिळाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वासंती बाळासाहेब सावंत यांना ९४४२ मते मिळाली. १३ विरुद्ध ११ अशा फरकाने संजय पाटील यांनी सत्ता राखली..Sangli Election : ईश्वरपूरमध्ये पुन्हा जयंतरावांचे 'कारभारी'; पालिकेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची सरशी.निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच शहरात एकच जल्लोष सुरू झाला. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार अतुल पाटोळे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सुधाकर लेंडवे यांच्या उपस्थितीत तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात सकाळी १० वाजता १२ प्रभागांची तीन फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी पार पडली. .पहिल्या फेरीपासून शहर स्वाभिमानी विकास आघाडीच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार विजया बाबासाहेब पाटील आघाडीवर होत्या. त्यांना पहिल्या फेरीत अवघ्या पाच मतांची, तर दुसऱ्या फेरीत १७ मतांची आघाडी मिळाली. तिसरी फेरी मोजून होताच ९९ मतांची आघाडी मिळवून विजयी झाल्या..Jaysingpur Nagar Palika News : राजू शेट्टी, सतेज पाटील, धनंजय महाडिक, गणपतराव पाटील विरोधात पण, जयसिंगपुरात यड्रावकरांचा दबदबा कायम.नगरसेवकपदाची मतमोजणी सुरू होती. संजय पाटील यांच्या स्वाभिमानी विकास आघाडीला प्रभाग १, ७, ८, ९, १० मध्ये पूर्ण यश मिळाले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला प्रभाग २, ३, ४, मध्ये यश मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. प्रभाग २, ५, ११ आणि १२ मध्ये प्रत्येकी एक जागा मिळाली. संजय पाटील गटाला १३, तर आर. आर. पाटील गटाला ११ जगावर समाधान मानावे लागले. .नगराध्यक्षा विजया पाटील यांना ९५४१, राष्ट्रवादीच्या वासंती सावंत यांना ९४४२, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाच्या ज्योती अजय पाटील यांना १९९२, भाजपच्या विद्या सागर धाबुगडे यांना १७७२, तर शिवसेनेच्या रंजना चव्हाण यांना ३४१ मते मिळाली..२१ नव्या चेहऱ्यांना संधीराष्ट्रवादीचे माजी नगराध्यक्ष अमोल शिंदे, माजी उपनगराध्यक्ष प्रा. एम. बी. पवार आणि विकास आघाडीचे माजी नगराध्यक्ष जाफर मुजावर यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले, तर माजी नगरसेवक अनिल कुत्ते आणि संतोष बेले या दोघांनी निसटता विजय मिळवला. राष्ट्रवादीच्या अमृता माळी प्रभाग ६ मधून सर्वाधिक ९५२ मतांनी निवडून आल्या. २४ पैकी २१ नव्या चेहऱ्यांना नगरसेवक म्हणून संधी मिळाली.