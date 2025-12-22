पश्चिम महाराष्ट्र

Tasgaon Municipal Election : तासगाववर संजय पाटील यांची पकड कायम; १३–११ च्या निकालाने ‘अजून मैदानात आहोत’चा ठाम संदेश

Sanjay Patil Retains Control Over Tasgaon Municipality : लोकसभा व विधानसभेतील पराभवानंतर संजय पाटील यांना पालिका निकालातून संजीवनी, उमेदवार निवडीतल्या चुकांनी राष्ट्रवादीचे तासगाव स्वप्न अवघ्या ९९ मतांनी भंगले. अनुभव, संयम आणि शांत रणनीती ठरली संजय पाटील गटासाठी निर्णायक
Sanjay Patil Retains Control Over Tasgaon Municipality

Sanjay Patil Retains Control Over Tasgaon Municipality

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तासगाव : तासगाव नगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळवत माजी खासदार संजय पाटील यांनी ‘आपण अजून मैदानात आहोत,’ हे दाखवून दिले. या निवडणुकीनिमित्त आमदार रोहित पाटील यांच्या अपरिपक्व राजकारणाचे दर्शन घडले, तर तासगाव शहरावर पकड कायम असल्याचे माजी खासदार पाटील यांनी दाखवून दिले.

Loading content, please wait...
Sangli
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Result
tasgaon
result Declaration
Corporation Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com