पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा इतिहास; तासगाव तालुक्याचे निर्विवाद वर्चस्व

Tasgaon Leads : १९६२ पासून आजवर तब्बल २२ अध्यक्ष झाले असले, तरी तासगाव तालुक्याने सर्वाधिक वेळा जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व केले आहे.
Former and current Sangli Zilla Parishad presidents who shaped rural governance over decades.

Former and current Sangli Zilla Parishad presidents who shaped rural governance over decades.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : सांगली जिल्हा परिषदेची स्थापना १९६२ मध्ये झाली. पहिली निवडणूक त्या वर्षीच झाली. कवठेमहांकाळचे बळवंत शिवलिंग कोरे अर्थात बी. एस. कोरे पहिले अध्यक्ष झाले. तेव्हापासून आजवर जिल्हा परिषदेचे २२ अध्यक्ष झाले.

Loading content, please wait...
Sangli
political
Paschim maharashtra
ZP
political parties
tasgaon
jilha parishad election news
Jilha Parishad

Related Stories

No stories found.