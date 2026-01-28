Sangli ZP : सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा इतिहास; तासगाव तालुक्याचे निर्विवाद वर्चस्व

सांगली : सांगली जिल्हा परिषदेची स्थापना १९६२ मध्ये झाली. पहिली निवडणूक त्या वर्षीच झाली. कवठेमहांकाळचे बळवंत शिवलिंग कोरे अर्थात बी. एस. कोरे पहिले अध्यक्ष झाले. तेव्हापासून आजवर जिल्हा परिषदेचे २२ अध्यक्ष झाले. .मात्र अध्यक्षपदावर सर्वाधिक वेळा तासगाव तालुक्याला संधी मिळाली. सर्वाधिक काळ अध्यक्षपदी राहण्याचा मान माजी आमदार शिवाजीराव नाईक (शिराळा) यांना मिळाला. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेत ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या जिल्हा परिषदेला महत्त्व आहे. .Kolhapur Election : मावळत्या सभागृहाला मोठा धक्का; जिल्हा परिषद राजकारणातील ५१ दिग्गज रिंगणाबाहेर दोन आमदारांसह तीन माजी अध्यक्षांचा समावेश.जिल्हा परिषदेत सदस्य म्हणून ग्रामीण भागातील खेड्यापाड्यातील सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळते आणि या सदस्यांमधून अध्यक्षाची निवड केली जाते. अध्यक्षांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असला तरी पूर्वीसारखे अधिकार राहिलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच अलीकडच्या काळातील अध्यक्षपद हे नामधारी असल्याचे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे..जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे असले तरी काही काळात यात वरिष्ठ नेत्यांचा, तसेच मंत्रालयातूनही हस्तक्षेप वाढल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाला ‘मान’ मिळतो, एवढेच त्याचे महत्त्व बाकी आहे. .Kolhapur Election : पारंपरिक राजकीय लढतीला नवे वळण! शाहूवाडीत भाजपच्या एन्ट्रीमुळे तिरंगी सामना रंगणार.हे अलीकडच्या काळातील असले तरी जिल्हा परिषदांच्या प्रारंभीच्या काळात अध्यक्षपदाला स्थानिक आमदार, खासदारांपेक्षा अधिक मान होता. अनेक अधिकार होते. त्याचा फायदा यापूर्वीच्या अध्यक्षांनी चांगला घेतला आणि जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका त्यांनी बजावली आहे. शासनाच्या योजना प्रभावीपणे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यात जिल्हा परिषदांची भूमिका एकेकाळी महत्त्वाची राहिली आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे..तासगावचे सहा अध्यक्षआजवरच्या कार्यकाळात तासगावचे सर्वाधिक सहा अध्यक्ष झालेत. पहिले अध्यक्ष कवठेमहांकाळचे बी. एस. कोरे, दुसरे अध्यक्ष सावर्डेचे धोंडिराम पाटील झाले. नंतर अंकलखोपचे आप्पासाहेब बिरनाळे, भिलवडीचे आनंदराव मोहिते हे अध्यक्षपद मिळाले. दोन्ही गावे आता पलूस तालुक्यात आहेत. .जुन्या खानापूर तालुक्यातून खानापूरचे संपतराव माने, सोनसळचे मोहनराव कदम, मोहित्यांच्या वडगावच्या मालन मोहिते हे अध्यक्ष झाले. नंतर २००२ मध्ये कडेगाव तालुक्याची निर्मिती झाली. सोनसळ व मोहिते वडगाव ही गावे कडेगाव तालुक्यात समाविष्ट झाली..शिवाजीराव नाईक सर्वाधिक काळ अध्यक्षशिराळा तालुक्यातील चिखली येथील शिवाजीराव नाईक यांना १९८५ ते १९९५ अशी सलग अकरा वर्षे अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी मिळाली. त्याखालोखाल आप्पासाहेब बिरनाळे यांना आठ वर्षे अध्यक्षपद मिळाले. नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण लागू झाले. .अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा झाला. अध्यक्ष, त्यांची कारकीर्दबळवंत शिवलिंग कोरे, कवठेमहांकाळ -१९६२ ते १९६७धोंडिराम यशवंत पाटील, सावर्डे-१९६७ ते १९७२आप्पासाहेब बळवंत बिरनाळे, अंकलखोप-१९७२ ते १९८०रंगराव केशवराव पाटील, कोरेगाव- १९८० ते १९८०.संपतराव सीताराम माने, खानापूर- १९८० ते १९८५आनंदराव ज्ञानदेव मोहिते, भिलवडी-१९८५ ते १९८५शिवाजीराव यशवंतराव नाईक, चिखली - १९८५ ते १९९५शामराव बाबूराव कदम, कर्नाळ - १९९५ ते १९९५मोहनराव श्रीपतराव कदम, सोनसळ - १९९५ ते १९९८.सौ. नंदाताई आप्पासो खोत, सिद्धेवाडी - १९९८ ते १९९९सौ. मालन कृष्णात मोहिते, मोहित्यांचे वडगाव - १९९९ ते २००२प्रवीण लक्ष्मण धेंडे, सावळज - २००२ ते २००५अण्णासाहेब शिवगोंडा गडदे, पांडोझरी - २००५ ते २००७सौ. कांचन अण्णासो पाटील, भोसे - २००७ ते २००९.आनंद दौलत डावरे, तुरची, २००९ ते २०१२अमरसिंह नरसिंगराव देशमुख, आटपाडी - २०१२ ते २०१३देवराज जनार्दन पाटील, कासेगाव - २०१३ ते २०१४रेश्माक्का मदगोंडा होर्तीकर, उमदी - २०१४ ते २०१६.रणजित जगदिश पाटील (प्र.), कामेरी - २०१६ ते २०१६सौ. स्नेहल अनिल पाटील, येळावी - २०१६ ते २०१७संग्रामसिंह संपतराव देशमुख, कडेपूर - २०१७ ते २०२०सौ. प्राजक्ता नंदकुमार कोरे, म्हैसाळ - २०२० ते २०२२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.