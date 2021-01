तासगाव : सलग तीन दिवस ढगाळ वातावरण, थंड वारे आणि पडलेला पाऊस यामुळे द्राक्ष बागायतदार हादरले आहेत. तयार द्राक्षाचे द्राक्ष मणी क्रॅकिंग, डाऊनीच्या प्रादुर्भाव होण्याची शक्‍यता असल्याने द्राक्ष शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली आहे. सुरू असलेल्या द्राक्षांचे दर कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तासगाव तालुक्‍यासह जिल्ह्यात गेली काही दिवस वातावरण बिघडले आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी ढगाळ वातावरण, सोमवारी दिवसभर अधूनअधून पडणारे पावसाचे थेंब, मध्यरात्री झालेला पाऊस आणि दिवसभर थंड बोचरे वारे असे विचित्र हवामान अनुभवण्यास येत आहे. मंगळवारी सायंकाळी ही काही भागात पावसाचे हलके थेंब पडताना दिसत होते. या बदलत्या हवामानाचा जोरदार फटका द्राक्ष शेतीला बसला आहे. सध्या सुरू असलेल्या द्राक्षांना याचा फटका बसला आहे. द्राक्ष मणीक्रॅकिंग आणि गळ होण्याची शक्‍यता आहे. तर अन्य बागावर डाऊनीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्‍यता आहे. ढगाळ हवामान पुढील काही दिवस कायम राहणार असल्याने द्राक्ष शेतकरी चिंतेत पडले आहेत. या बदलत्या हवामनामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने औषध फवारणीच्या खर्चाचा भुर्दंड बसणार आहे. ग्रामीण भागात द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचा सध्या मुक्काम बागेतच असे चित्र दिसत आहे. सध्या जिल्ह्यात आणि तालुक्‍यातील पूर्व भागात द्राक्ष हंगाम सुरू झाला आहे. सरासरी 65 ते 80 रुपये किलो दर मिळत आहे. पडलेल्या पावसाचा परिणाम द्राक्षाच्या दरावर झाला असून एका दिवसात 20 रुपयांचा फटका बसला आहे. विशेषतः काळ्या द्राक्षांना दराचा फटका बसला आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: In Tasgaon taluka, vineyards were shaken due to wind and rain