टाटा देणार इस्लामपूरला "ती' भेट

सांगली : कोरोनाचा जिल्ह्यात इस्लामपूरमार्गे प्रवेश झाल्यानंतर हादरलेल्या इस्लामपूरकरांना दिलासा देणारी गोष्ट आहे. तेथील इस्लामपूर ग्रामिण रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागासाठी मुंबईचे टाटा ट्रस्ट मदत करणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. मिरज वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाचा आधुनिकीकरणाचा आराखडा तातडीने सादर करावा असे आदेशही त्यांनी दिले. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रशासकीय यंत्रणांचा आढावा ते घेत होते. या बैठकीस कृषि व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस आदींसह जिल्ह्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, "" शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय मिरज यामध्ये आधुनिकता व सुसुत्रता आणणे आवश्‍यक आहे त्यासाठी जिल्हाधिकारी व अधिष्ठाता यांनी सर्वांगीण आराखडा तयार करावा त्यासाठी निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा करू. इस्लामपूर ग्रामीण रूग्णालयात टाटा ट्रस्टतर्फे अतिदक्षता कक्ष निर्माण केला जाईल. तिथे अत्याधुनिक सुविधा निर्माण होतील. त्यासाठी टाटा ट्रस्ट बरोबर जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी समन्वय ठेवावा.'' जिल्ह्यातील स्थिती

थुंकी नमुणे तपासणी संख्या- 891

एकूण पॉझिटीव्ह- 31

एकूण निगेटीव्ह -832

बरे झालेले रुग्ण- 26

उपचार घेणारे रुग्ण- 4

संस्था अलगीकरण कक्षांची संख्या- 8

संस्था अलगीकरणामधील व्यक्ती-170

गृह अलगीकरणामधील व्यक्ती- 396

एकूण कोविड केअर सेंटर-38,

कोविडसाठी आरोग्य केंद्रे- 49

कोविड हॉस्पिटल्सची संख्या-4



Web Title: Tata going to give gift to Islampur