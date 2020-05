कोरोना ड्युटीवरील शिक्षकाला ट्रकने चिरडले

जत-डफळापूर (जि.सांगली) ः कोरोना आपत्तीच्या पार्श्‍वभूमीवर वाहतूक पोलिसांच्या मदतीसाठी कार्यरत असलेल्या शिक्षकांला ट्रकने चिरडले. डफळापूरपासून कर्नाटकातील अनंतपूरकडे जाणआऱ्या तपासणी नाक्‍यावर आज पहाटे चारच्या सुमारास हा अपघात झाला. नानासाहेब सदाशिव कोरे (वय 35,रा.डफळापूर) असे या दुर्दैवी शिक्षकाचे नाव आहे. या अपघातात ग्रामपंचायतीचा डाटा ऑपरेटर संजय बसगोंडा चौगुले (वय 25,रा.जिरग्याळ,ता.जत ) हा गंभीर जखमी झाला. चालक हणमंत रामचंद्र गोरडे (वय 35, राहणार ता. दौंड, जि. पुणे) याला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, "" कोरोना आपत्तीदरम्यान पोलिस दलाच्या मदतीसाठी गावागावातील ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी शिक्षकांना तपासणी नाक्‍यांवर ड्युटी देण्यात आली आहे. सोमवारी रात्रीपासून श्री कोरे कर्तव्य बजावत होते. मंगळवारी पहाटे अनंतपूरकडून येणाऱ्या ट्रकने (एम. एच. 12 एल. टी. 9749) याने शिंगणापूर फाट्यावरील तपासणी नाक्‍यावर ट्रक अवैध प्रवासी वाहतूक करीत असल्याच्या संशयावरून थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चालकाने हुलकावणी देत ट्रक पळवला. त्या प्रयत्नात शिक्षक कोरे व डाटा ऑपरेटर चौगुले यांनी त्याचा पाठलाग करीत आपली दुचाकी ट्रकच्या पुढे घेतली. मात्र, चालकाने कसलाच विचार न करता ट्रक कोरे व चौगुले यांच्या अंगावर घातला. शिक्षक कोरे जागीच ठार झाले व ऑपरेटर चौगुले गंभीर जखमी झाले.

