झरे (जि. सांगली)- जांभुळणी (ता. आटपाडी) येथील विष्णू विलास गावडे (वय 47) यांचा विजेच्या धक्‍क्‍याने जागीच मृत्यू झाला. श्री. गावडे हे न्यू हायस्कूल घरनिकी येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. आज सकाळी विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी दडसवस्ती येथे विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी गेले असतानाच ही दुर्घटना घडली. याबाबत माहिती अशी की, जांभुळणी येथील गावडे वस्ती येथे रहिवासी असणारे शिक्षक विष्णू गावडे यांनी बेरगळवाडी येथे जमीन खरेदी केली होती. त्यामध्ये द्राक्षाची बाग लावलेली होती. त्या बागेला पाणी सोडण्यासाठी विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी गेले होते. विद्युत पंप सुरू करण्यासाठी गेल्यानंतर ते बराच वेळ परतलेच नाहीत. त्यामुळे विष्णू गावडे यांच्या भावाचा मुलगा त्यांना बघण्यासाठी गेला. तेव्हा श्री. गावडे यांचा एक हात विद्युत पेटीला चिकटलेला होता. तसेच ते जमिनीवर पडलेले दिसले. त्यानंतर त्याने आरडाओरड केली. आरडाओरड ऐकताच आजूबाजूचे लोक जमा झाले. त्यांनी हा प्रकार पाहताच गावातील इतरांनाही माहिती दिली. त्यामुळे घटनास्थळी बघ्यांची गर्दी जमली होती. त्यानंतर तत्काळ विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आला. पोलिस पाटील अनिता पाटील यांनी आटपाडी पोलिसाना माहिती दिली. त्यामुळे पोलिस घटनास्थळी आले. त्यानंतर पंचनामा केला. मृत गावडे हे शिक्षक असले तरी त्यांना शेतीची आवड होती. त्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा शेती खंडाने केली होती. त्यानंतर त्यांनी दोन एकर शेती खरेदी केली होती. त्यामध्येच द्राक्षाची बाग लावली होती. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी आणि दोन मुलगे आहेत. शवविच्छेदनानंतर दुपारी चारनंतर गावातच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मृत्यूनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. पोलीस नाईक एस.एस. संपकाळ व पोलिस नाईक नारायण गारळे तपास करीत आहेत.



