आता भरणार "रेडिओ' वर शाळा

सांगली ः "आकाशवाणीचे हे सांगली केंद्र. आपण ऐकणार आहोत, सहावीचा मराठी अभ्यासक्रम...' हे शब्द आता नियमित कानी पडतील. जुन्या काळातील लोक जसा कानाला रेडिओ लावून बसायचे तसेच चित्र आता घरोघरी दिसेल. रेडिओवर शाळा भरेल आणि रोज दोन तास शालेय अभ्यासक्रम शिकवला जाईल. माध्यमिक शिक्षण विभागाने आकाशवाणीच्या सहकार्याने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याची रुपरेषा अंतिम टप्प्यात असून "सांग आकाशा, क्‍लास कसा घेऊ', असे त्याचे नामकरण करण्यात आलेय. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुधाकर तेलंग यांनी या विषयी जिल्ह्यातील सुमारे दीड हजार शिक्षकांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाचे स्वरुप त्यांना समजावले. आता त्याचे गुगल फॉर्म उपलब्ध करण्यात आले आहेत. विषय शिक्षकांनी त्यात नाव, गाव, विषय, वर्ग, पाठाचे नाव आणि तो थेट रेडिओवरून शिकवण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे त्यात भरायचे आहे. त्यानंतर पाच तज्ज्ञांची एक समिती शिक्षकांची निवड करेल. तेच शिक्षक रेडिओवर कार्यक्रम सादर करतील. सांगली जिल्ह्यात हा पथदर्शी कार्यक्रम असला तरी तो लवकर सर्वदूर महाराष्ट्रभर राबवला जाईल, यासाठी आकाशवाणीने पुढाकार घेतला आहे. "कोरोना' चा प्रादुर्भाव रोखण्यास शाळा बंद आहेत. त्या किती काळ बंद राहतील, हे माहिती नाही. झूम ऍप, यू-ट्यूब आणि वॉटस्‌ऍपच्या माध्यमातून मुलांचे वर्ग सध्या भरवले जाताहेत. मात्र एक मोठी तफावत समोर आली आहे. केवळ 24 टक्के विद्यार्थी या अत्याधुनिक शिक्षण प्रणालीचा वापर करू शकत आहेत. इतरांना स्मार्ट फोन उपलब्ध नाहीत. अशांचे नुकसान टाळावे लागणार आहे. त्यांना रेडिओ हे साधन सहज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे रेडिओवर असा कार्यक्रम आखावा, असे ठरले. त्यानुसार आता गती आली आहे. आकाशवाणी हा कार्यक्रम मोफत राबवणार आहे. विशेष म्हणजे, केवळ कोरोना संकट काळापुरता हा कार्यक्रम असणार नाही. तर भविष्यात नियमित तो सुरु राहील. त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा घराघरात "ये आकाशवाणी है' हा आवाज घुमेल.

""आकाशवाणीचे वरिष्ठ अधिकारी सुनिल कुलकर्णी, आरजे संग्राम, आरजे ऋतुजा यांच्यासह सर्वाच्या सहकार्याने उपक्रम हाती घेतला आहे. सहावी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरेल. तज्ज्ञ शिक्षक मार्गदर्शन करतील. उपक्रम शंभर टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचेल.''

-सुधाकर तेलंग,

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी

