बेळगावात यंदाच्या मोसमातील सर्वाधिक थंडीची नोंद, पारा ११ अंशावर

बेळगाव : शहरासह ग्रामीण भागात सोमवारी (ता. २१) रात्रीपासून अचानक थंडीत वाढ झाली असून पारा ११ अंशापर्यंत खाली घसरला आहे. यामुळे काही प्रमाणात जनजीवन विस्कळित झाल्याचे दिसत आहे. सकाळी व सायंकाळची रस्त्यावरील वर्दळ कमी झाली आहे. नोव्हेंबरच्या सुरवातीला थंडीला सुरवात झाली; पण अचानक तापमान वाढू लागले होते. त्यामुळे, थंडी गायब झाली होती. मागील चार दिवसांपासून थंडीत वाढ झाली आहे. मात्र, दोन दिवसांपासून प्रचंड वाढ झाली आहे. किमान तापमान ११ तर कमाल तापमान २९ अंशापर्यंत खाली आले आहे. बोचरे वारे अंगाला शहारे आणत असल्यामुळे दिवसाही लोक स्वेटर, मफलर, कानटोप्या, जर्कीन घालून घराबाहेर पडत आहेत. हेही वाचा - क्षणातच झाले होत्याचे न्हवते ; अपघातात बापलेकाचा जागीच मृत्यू - चहाच्या दुकानांवरील गर्दी वाढली आहे. रात्री शेकोट्याही धडधडू लागल्या आहेत. शहरात मंगळवारी यंदाच्या मोसमातील सर्वाधिक थंडीची नोंद झाली. थंडीमुळे मॉर्निग वॉक, मैदानावर व्यायाम व खेळणाऱ्या तरुणाची संख्याही घटल्याचे जाणवत होते. दरवर्षी नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या काळात हिवाळा असतो. मात्र, यंदा नोव्हेंबरमध्ये म्हणावी तशी थंडी पडली नव्हती. डिसेंबरच्या अखेरीस थंडीत वाढ झाली आहे. रात्री सातनंतर थंडीत कमालीची वाढ होत असून वाहनधारकही थंडावले आहेत. यामुळे हॅंन्डग्लोव्हज व जॅकेटला मागणी वाढली आहे. संपादन - स्नेहल कदम

