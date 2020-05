सांगलीत तापमान गेली आठवडाभर चाळीसीपार ; येत्या चार दिवसात घट; रविवारपासून पाऊस 

सांगली : उन्हाच्या पाऱ्याने अपवाद वगळता चाळीशी पार केलेली आहे. रविवारी ( ता. 24) 41 अंश तर आज 40 अंश सेलिशयस तामपान होते. घामाच्या धारांनी लोक हैराण झाले आहेत. ग्रामीण भागात यापेक्षा एखाद्या अंशाने अधिक तापमान राहते. येत्या चार दिवसात लोकांना दिलासादायक परस्थिती राहणार असून तापमान 37 अंशापर्यंत खाली येण्याची शक्‍यता आहे. रविवार ( ता. 31 मे) पासून तीन दिवस पावसाचा अंदाज आहे. गेली आठवडाभर अंगाची लाही लाही करणाऱ्या उन्हाचा तडाखा लोकांना सहन करावा लागतो आहे. रविवारी दुपारी तर अंगातून घामाच्या लाटाच सुटल्या होत्या. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर थंड पदार्थ वर्ज करा, असे आवाहन केले जात असले तरी थंड पाणी आणि गेल्या आठवड्यात लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्यानंतर लॉकडाउनमुळे कोल्ड्रीक, आईस्क्रीम पार्सलच नेण्यावर लोकांनी भर दिला आहे. ऐन दुपारच्या वेळी बेकरीमधून थंड ताकाचीही गेल्या आठवड्यापासून मागणी वाढली आहे. यापूर्वी 14 मे रोजी उन्हाळी पाऊस झालेला होता. यानंतर 28 मे रोजी तापमानात वाढ होवून 31 मे ते 3 जून काळात सांगली जिल्ह्यात पावसाचा अंदाज आहे. वार, तापमान ( कमाल, किमान, अंशात)

रविवारी (ता. 24), 41 व 25

सोमवार ( ता. 25), 40 व 24

मंगळवार ( ता. 26), 39 व 23

बुधवार (ता. 27), 38 व 22

गुरुवार ( ता. 28), 37 व 23

शुक्रवारी (ता. 29) 37 व 23



Web Title: Temperatures in Sangli have been hovering around 40 for the past week; Decline in the next four days; Rain since Sunday