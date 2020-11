एसटी आगार व्यवस्थापकाने घेतली दहा हजारांची लाच; "लाचलुचपत'ची कवठेमहांकाळमध्ये कारवाई

सांगली : दोन वर्षांऐवजी सहा महिने अल्प परिणामी वेतनवाढ रोखण्याचा अहवाल पाठवण्यासाठी दहा हजारांची लाच घेताना कवठेमहांकाळ येथील एसटी आगाराच्या व्यवस्थापकला रंगेहात पकडले. स्वप्नील लालासाहेब पाटील (वय 30) असे त्याचे नाव आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली. या घटनेने कवठेमहांकाळ एसटी आगारात खळबळ माजली आहे. लाचलुचपत विभागाने दिलेली माहिती अशी, की कवठेमहांकाळ आगारातील एका कर्मचाऱ्याची सांगलीतील विभागीय कार्यालयात चौकशी सुरू होती. त्या चौकशीचा आगार व्यवस्थापक स्वप्नील पाटील हा संबंधित कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याबाबत अहवाल पाठवणार होता. संबंधित कर्मच्याऱ्याला पाटील याने बोलावून घेतले. "दोन वर्षे वेतनवाढ रोखण्याचा अहवाल पाठवण्याऐवजी सहा महिने अल्प परिणामी वेतनवाढ रोखण्याचा अहवाल पाठवतो, असे सांगून दहा हजार रुपये लाचेची मागणी केली. तक्रारदाने याची माहिनी लाचलुचपत विभागाला दिली. त्यानुसार पडताळणीत लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. आज सकाळी सापळा रचून स्वप्नील पाटील याला कवठेमहांकाळ येथील शासकीय निवासस्थानात दहा हजार रुपयाची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले. याप्रकरणी कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपअधीक्षक सुजय घाटगे, निरीक्षक प्रशांत चौगुले, अविनाश सागर, संजय कलकुटगी, संजय संकपाळ, सलीम मकानदार, बाळासाहेब पवार, विना जाधव, राधिका माने, प्रीतम चौगुले यांच्या पथकाने ही करवाई केली. दक्षता सप्ताहात सापळा

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून जनजागृती दक्षता सप्ताह साजरा केला जात आहे. जिल्हाभर प्रबोधन आणि जनजागृती मोहीम राबविली जात आहे. यातच वर्ग दोनचा अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. कवठेमहांकाळ परिसरात दिवसभर कारवाईची चर्चा सुरू होती. संपादन : युवराज यादव

