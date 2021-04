सांगलीत पहिल्या टप्प्यात कोरोना लसीचे दहा हजार डोस निरुपयोगी

सांगली ः कोरोना लसीकरणाचे डोस वाया जाण्याच्या मुद्द्यावरून देशात व राज्यात राजकारण तापले आहे. महाराष्ट्राने खूप डोस वाया घालवले, असा आरोप केला जात आहे. अशावेळी जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेताना येथे पहिल्या टप्प्यात लसीचे डोस वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक होते, असे चित्र समोर आले आहे. 2 लाख 59 हजार लोकांना डोस देताना सुमारे 10 हजार डोस निरुपयोगी ठरल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य विभागाने "सकाळ'ला दिली. आता मात्र कोरोना लसीकरणाचे नियोजन अधिक काटेकोर केले जात असून लोकांचा प्रतिसाद वाढल्यामुळे लस वाया जाण्याचे प्रमाणही अत्यल्प होत आले आहे. शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये त्याबाबतचे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात डोस वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होईल, असा सांगण्यात आले. सध्या ते 4 ते 5 टक्के इतके आहे. कोरोना लसीकरणासाठी 5 मिलीचे छोटी बाटली येते. एक डोस हा 0.5 मिलीचा आहे. म्हणजे, एक बाटली उघडल्यानंतर त्यातून दहा हजांना डोस देता येतो. एकदा एक बाटली उघडली की त्यानंतर पुढील चार तासांच्या आत हे डोस पूर्ण करावे लागतात. अन्यथा, हा डोस निरुपयोगी ठरतो. या वेळेत दिल्या न गेलेल्या डोसना ते वाया गेले, असे म्हटले जात आहे. वास्तविक, जिल्ह्यासारख्या ठिकाणी ग्रामीण भागात पहिल्या टप्प्यात लसीकरणाला अत्यंत कमी प्रतिसाद होता. लोक घाबरत होते. मोजकेच लोक येत होते. अशावेळी दहा लोक येण्याची वाट पाहणे कठीण झाले होते. परिणामी, लस घेण्यासाठी आलेले लोकही परत जाण्याची स्थिती होती. त्यामुळे त्यांना डोस दिले गेले. त्यातून काही डोस वाया गेले, असे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. दुर्गम भागात आव्हान जिल्ह्याच्या डोंगरी आणि दुष्काळी अशा दुर्गम भागात लसीकरणाचा वेग वाढवण्याचे आव्हान आधीपासूनच आहे. पहिल्या टप्प्यात तर लसीकरणाला खूप कमी प्रतिसाद या भागातूनच होता. त्यामुळे डोस निरुपयोगी ठरण्याचे काहीसे अधिक प्रमाण होते. तेथे आता प्रबोधन, राजकीय लोकांचा पुढाकार आणि सर्व यंत्रणांकडून प्रयत्नामुळे लसीकरण वाढले आहे. संपादन : युवराज यादव

