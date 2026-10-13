Kognoli News : कोगनोळी टोलनाक्यावर तणाव; राजू शेट्टींच्या स्वीय सहाय्यक स्वस्तिक पाटील आणि पोलिसांशी बाचाबाची, पोलीस वाहने सोडत असल्याने तणाव

- संदीप शिरगुप्पेकोगनोळी : माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोगनोळी टोलनाक्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान मंगळवारी आंदोलक आणि कर्नाटक पोलिसांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. राजू शेट्टी यांचे स्वीय सहाय्यक स्वस्तिक पाटील आणि कर्नाटक पोलिसांमध्ये वाहनांना वाट करून देण्याच्या मुद्द्यावरून वाद झाला. या घटनेमुळे आंदोलनस्थळी काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले..आंदोलन सुरू असताना कर्नाटक पोलिसांकडून चारचाकी वाहनांना जाण्यासाठी वाट करून देत वाहने सोडली जात होती. याबाबत स्वीय सहाय्यक स्वस्तिक पाटील यांनी पोलिसांकडे विचारणा केली. त्यावरून पाटील आणि पोलिसांमध्ये शाब्दिक वादाला सुरुवात झाली. हा वाद वाढत गेल्याने आंदोलनस्थळी उपस्थित आंदोलक आणि पोलिसांमध्येही बाचाबाची झाली..दरम्यान, आंदोलकांसाठी जेवणाची पंगत सुरू असतानाच कर्नाटक पोलिसांकडून अचानक घटना घडल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले. यामुळे आंदोलकांमध्ये नाराजी पसरली. त्यानंतर आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये पुन्हा जोरदार बाचाबाची झाली. या प्रकारामुळे टोलनाक्यावरील वातावरण काही काळ तणावपूर्ण बनले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.